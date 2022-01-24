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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Цифры по заболеваемости коронавирусом в России растут, но число госпитализаций не растет пропорционально, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:46
2022-01-24T14:46
2022-01-24T14:46
распространение коронавируса
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цифры по заболеваемости коронавирусом в России растут, но число госпитализаций не растет пропорционально, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во многом оперативно наш штаб и мы тоже ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения. Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм, действительно, переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. А все остальные предположения - это, знаете, такое, от лукавого",- сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, может ли в эту волну коронавируса уровень госпитализаций достичь критического уровня и будет ли тогда введен локдаун.Как ранее сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, всего в России за сутки зарегистрированы 65 109 новых случаев COVID-19, умерли 655 человек.
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Песков: цифры по заболеваемости COVID-19 в России растут, но госпитализаций меньше