https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769261815.html

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Цифры по заболеваемости коронавирусом в России растут, но число госпитализаций не растет пропорционально, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:46

2022-01-24T14:46

2022-01-24T14:46

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Цифры по заболеваемости коронавирусом в России растут, но число госпитализаций не растет пропорционально, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во многом оперативно наш штаб и мы тоже ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения. Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм, действительно, переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. А все остальные предположения - это, знаете, такое, от лукавого",- сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, может ли в эту волну коронавируса уровень госпитализаций достичь критического уровня и будет ли тогда введен локдаун.Как ранее сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, всего в России за сутки зарегистрированы 65 109 новых случаев COVID-19, умерли 655 человек.

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