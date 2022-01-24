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В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии COVID-19
В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022
В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии COVID-19
Пандемия COVID-19 находится на критическом этапе, но у мира есть инструменты завершить эту острую фазу, заявил в понедельник на брифинге генеральный директор... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:56
2022-01-24T12:56
2022-01-24T13:10
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирусы
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЖЕНЕВА, 24 янв – РИА Новости. Пандемия COVID-19 находится на критическом этапе, но у мира есть инструменты завершить эту острую фазу, заявил в понедельник на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно", - сказал он.Гендиректор ВОЗ напомнил, что в рамках программы по справедливому распределению вакцин COVAX уже поставлен 1 миллиард доз вакцин, однако темпы вакцинации во всех странах еще далеки от идеальных. По его словам, 34 страны до сих пор не смогли вакцинировать 10% своего населения, а в 86 странах вакцинировано менее 40%.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
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РИА Новости
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:56 24.01.2022 (обновлено: 13:10 24.01.2022)
В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии COVID-19
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о критическом этапе пандемии коронавируса