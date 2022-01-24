https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769236001.html

В России за сутки госпитализировали 5970 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 5970 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022

В России за сутки госпитализировали 5970 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19, что на 3,9 процента меньше, чем накануне (6211), рассказали журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:48

2022-01-24T12:48

2022-01-24T13:49

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. За сутки в России госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19, что на 3,9 процента меньше, чем накануне (6211), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 5970 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,9%", — говорится в сообщении.Снижение по этому показателю зафиксировано в 49 регионах, рост — в 34, еще в двух ситуациях не изменилась.При этом число выявленных случаев заражения четвертый день подряд обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 63 205, то сегодня уже 65 109.В Москве зарегистрировали 19 509 инфицированных (днем ранее — 17 528) — это также рекорд за время ведения статистики. Из них 992 (5,1%) человека будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки снизилась на 0,8 процента.Умерли 655 человек, число летальных исходов в России достигло 326 767. Выздоровели 21 714 пациентов, за все время — более десяти миллионов.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 347,2 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.

https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769237954.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса