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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769236001.html
В России за сутки госпитализировали 5970 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 5970 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022
В России за сутки госпитализировали 5970 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19, что на 3,9 процента меньше, чем накануне (6211), рассказали журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:48
2022-01-24T13:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. За сутки в России госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19, что на 3,9 процента меньше, чем накануне (6211), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 5970 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,9%", — говорится в сообщении.Снижение по этому показателю зафиксировано в 49 регионах, рост — в 34, еще в двух ситуациях не изменилась.При этом число выявленных случаев заражения четвертый день подряд обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 63 205, то сегодня уже 65 109.В Москве зарегистрировали 19 509 инфицированных (днем ранее — 17 528) — это также рекорд за время ведения статистики. Из них 992 (5,1%) человека будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки снизилась на 0,8 процента.Умерли 655 человек, число летальных исходов в России достигло 326 767. Выздоровели 21 714 пациентов, за все время — более десяти миллионов.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 347,2 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.
https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769237954.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:48 24.01.2022 (обновлено: 13:49 24.01.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 5970 человек с COVID-19

В России за сутки зафиксировали 65 109 новых случаев COVID-19, умерли 655 человек

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой помощи на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. За сутки в России госпитализировали 5970 пациентов с COVID-19, что на 3,9 процента меньше, чем накануне (6211), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 5970 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,9%", — говорится в сообщении.
Снижение по этому показателю зафиксировано в 49 регионах, рост — в 34, еще в двух ситуациях не изменилась.
При этом число выявленных случаев заражения четвертый день подряд обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 63 205, то сегодня уже 65 109.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
12:56Распространение коронавируса
В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии COVID-19
В Москве зарегистрировали 19 509 инфицированных (днем ранее — 17 528) — это также рекорд за время ведения статистики. Из них 992 (5,1%) человека будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки снизилась на 0,8 процента.
Умерли 655 человек, число летальных исходов в России достигло 326 767. Выздоровели 21 714 пациентов, за все время — более десяти миллионов.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 347,2 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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