https://ria.ru/20220124/koronavirus-1769201332.html

Клуб Главclub в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Клуб Главclub в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер - РИА Новости, 24.01.2022

Клуб Главclub в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Клубу Главclub в Москве может грозить закрытие на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам в понедельник главный инспектор Объединения... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:02

2022-01-24T10:02

2022-01-24T10:02

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Клубу Главclub в Москве может грозить закрытие на 90 суток за нарушение мер против COVID-19, сообщил журналистам в понедельник главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов."Были выявлены нарушения во время концерта "Ssshhhiiittt!" в клубе Главclub... Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования. Одновременно на концертной площадке по визуальной оценке находилось более 2 тысяч человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - отметил Романов.Он также добавил, что за подобные нарушения клубу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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