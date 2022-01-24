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В Якутии объявили о мобилизации жителей с медицинским образованием
В Якутии объявили о мобилизации жителей с медицинским образованием - РИА Новости, 24.01.2022
В Якутии объявили о мобилизации жителей с медицинским образованием
Нагрузка на медучреждения Якутии из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом увеличилась в десятки раз, к медицинской консультации граждан привлечены... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:18
2022-01-24T09:18
2022-01-24T09:18
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общество
якутск
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коронавирус в россии
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ЯКУТСК, 24 янв – РИА Новости. Нагрузка на медучреждения Якутии из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом увеличилась в десятки раз, к медицинской консультации граждан привлечены ученые, власти региона объявили о мобилизации якутян с медицинским образованием для помощи в первичном звене здравоохранения, сообщает оперативный штаб республики.По данным оперштаба региона, за последние сутки в стационары республики поступило 107 больных коронавирусом, в том числе 8 детей. Всего за сутки выявлено 1211 новых случаев инфицирования. Сложная эпидситуация сложилась в городе Якутске, где госпитализировано 77 человек за сутки. Под особым контролем находится ситуация в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском и Сунтарском улусах.Как отметила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, число тяжелых больных достигло 69, из них 10 человек в крайне тяжелом состоянии. Все они не были вакцинированы."За последние несколько дней нагрузка на первичное звено республиканского здравоохранения возросла колоссально и превосходит нормативы в десятки раз. Нужны дополнительные силы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Доктора наук, профессора и другие специалисты высокой квалификации привлекаются для медицинского консультирования якутян по телефону. Для оперативного оказания помощи заболевшим объявляется добровольная мобилизация для тех, кто имеет высшее и среднее медицинское образование, и в настоящее время не работает по специальности", - заявила Балабкина.Вице-премьер подчеркнула, что для оказания первичной помощи призваны также народные депутаты Якутии, имеющие медицинское образование.По всей республике продолжаются вакцинация и ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты более 560 тысяч якутян, это 78,1% взрослого населения республики. Почти 118 тысяч человек прошли ревакцинацию.Ранее сообщалось о том, что дополнительные меры ограничений ввели в Якутске из-за коронавируса, они касаются организаций общественного питания и торговли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, якутск, здоровье - общество, коронавирусы, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Якутии объявили о мобилизации жителей с медицинским образованием
Власти Якутии объявили о мобилизации жителей с медобразованием из-за ситуации с COVID-19
ЯКУТСК, 24 янв – РИА Новости.
Нагрузка на медучреждения Якутии из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом увеличилась в десятки раз, к медицинской консультации граждан привлечены ученые, власти региона объявили о мобилизации якутян с медицинским образованием для помощи в первичном звене здравоохранения, сообщает
оперативный штаб республики.
По данным оперштаба региона, за последние сутки в стационары республики
поступило 107 больных коронавирусом, в том числе 8 детей. Всего за сутки выявлено 1211 новых случаев инфицирования. Сложная эпидситуация сложилась в городе Якутске
, где госпитализировано 77 человек за сутки. Под особым контролем находится ситуация в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском и Сунтарском улусах.
Как отметила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, число тяжелых больных достигло 69, из них 10 человек в крайне тяжелом состоянии. Все они не были вакцинированы.
"За последние несколько дней нагрузка на первичное звено республиканского здравоохранения возросла колоссально и превосходит нормативы в десятки раз. Нужны дополнительные силы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Доктора наук, профессора и другие специалисты высокой квалификации привлекаются для медицинского консультирования якутян по телефону. Для оперативного оказания помощи заболевшим объявляется добровольная мобилизация для тех, кто имеет высшее и среднее медицинское образование, и в настоящее время не работает по специальности", - заявила Балабкина.
Вице-премьер подчеркнула, что для оказания первичной помощи призваны также народные депутаты Якутии, имеющие медицинское образование.
По всей республике продолжаются вакцинация и ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты более 560 тысяч якутян, это 78,1% взрослого населения республики. Почти 118 тысяч человек прошли ревакцинацию.
Ранее сообщалось о том, что дополнительные меры ограничений ввели в Якутске из-за коронавируса, они касаются организаций общественного питания и торговли.