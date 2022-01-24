https://ria.ru/20220124/koroleva-1769190696.html

Наташа Королева испытала "испанский стыд"

Наташа Королева прокомментировала запрет на въезд в Литву - РИА Новости, 24.01.2022

Наташа Королева испытала "испанский стыд"

Певица Наташа Королева прокомментировала решение властей Литвы запретить ей въезд в страну до 2027 года. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T07:40

2022-01-24T07:40

2022-01-24T12:54

шоубиз

в мире

литва

наташа королева (наталия порывай)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певица Наташа Королева прокомментировала решение властей Литвы запретить ей въезд в страну до 2027 года.О таких санкциях ранее сообщило Литовское радио и телевидение (LRT), помимо Королевой, посещать республику запретили российскому исполнителю Хабибу. По данным LRT, причиной этого стали их выступления в Крыму. На прошлой неделе в МИД страны обратился глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас, который выразил мнение, что, приглашая артистов, организаторы концерта должны были учитывать геополитическую обстановку.В беседе с РБК Королева заявила, что данное решение вызывает только одну реакцию — "улыбку с горечью и недоумением"."Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки", — сказала исполнительница.Она напомнила, что в феврале 2020 года состоялся ее концерт в Вильнюсе, и тогда представителей литовских властей это не волновало. "Хочется задать вопрос: а где был господин Касчюнас в 2020 году, или, может, он недавно занял кресло председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне и ему необходимо выслужиться?" — добавила Королева.Ранее в список нежелательных лиц в Литве внесли Олега Газманова, Григория Лепса и Филиппа Киркорова.

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764262746.html

https://ria.ru/20211211/pevitsa-1763294016.html

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в мире, литва, наташа королева (наталия порывай)