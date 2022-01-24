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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220124/koroleva-1769190696.html
Наташа Королева испытала "испанский стыд"
Наташа Королева прокомментировала запрет на въезд в Литву - РИА Новости, 24.01.2022
Наташа Королева испытала "испанский стыд"
Певица Наташа Королева прокомментировала решение властей Литвы запретить ей въезд в страну до 2027 года. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T07:40
2022-01-24T12:54
шоубиз
в мире
литва
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певица Наташа Королева прокомментировала решение властей Литвы запретить ей въезд в страну до 2027 года.О таких санкциях ранее сообщило Литовское радио и телевидение (LRT), помимо Королевой, посещать республику запретили российскому исполнителю Хабибу. По данным LRT, причиной этого стали их выступления в Крыму. На прошлой неделе в МИД страны обратился глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас, который выразил мнение, что, приглашая артистов, организаторы концерта должны были учитывать геополитическую обстановку.В беседе с РБК Королева заявила, что данное решение вызывает только одну реакцию — "улыбку с горечью и недоумением"."Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки", — сказала исполнительница.Она напомнила, что в феврале 2020 года состоялся ее концерт в Вильнюсе, и тогда представителей литовских властей это не волновало. "Хочется задать вопрос: а где был господин Касчюнас в 2020 году, или, может, он недавно занял кресло председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне и ему необходимо выслужиться?" — добавила Королева.Ранее в список нежелательных лиц в Литве внесли Олега Газманова, Григория Лепса и Филиппа Киркорова.
https://ria.ru/20211217/ukraina-1764262746.html
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в мире, литва, наташа королева (наталия порывай)
07:40 24.01.2022 (обновлено: 12:54 24.01.2022)
 
Наташа Королева прокомментировала запрет на въезд в Литву

Певица Наташа Королева: запрет на въезд в Литву вызывает горечь и недоумение

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Наташа Королева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Певица Наташа Королева прокомментировала решение властей Литвы запретить ей въезд в страну до 2027 года.
О таких санкциях ранее сообщило Литовское радио и телевидение (LRT), помимо Королевой, посещать республику запретили российскому исполнителю Хабибу. По данным LRT, причиной этого стали их выступления в Крыму. На прошлой неделе в МИД страны обратился глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас, который выразил мнение, что, приглашая артистов, организаторы концерта должны были учитывать геополитическую обстановку.
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В беседе с РБК Королева заявила, что данное решение вызывает только одну реакцию — "улыбку с горечью и недоумением".
"Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки", — сказала исполнительница.
Она напомнила, что в феврале 2020 года состоялся ее концерт в Вильнюсе, и тогда представителей литовских властей это не волновало.
"Хочется задать вопрос: а где был господин Касчюнас в 2020 году, или, может, он недавно занял кресло председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне и ему необходимо выслужиться?" — добавила Королева.
Ранее в список нежелательных лиц в Литве внесли Олега Газманова, Григория Лепса и Филиппа Киркорова.
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