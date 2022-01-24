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СК возбудил дело после смерти осужденного в калужской колонии
СК возбудил дело после смерти осужденного в калужской колонии - РИА Новости, 24.01.2022
СК возбудил дело после смерти осужденного в калужской колонии
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти осужденного после конфликта в ИК-3 в Калужской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:32
2022-01-24T08:32
происшествия
калужская область
дзержинский район
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти осужденного после конфликта в ИК-3 в Калужской области, сообщает СУСК России по региону.Накануне УФСИН по Калужской области сообщило, что в медицинской части ИК-3 в поселке Товарково между осужденными произошел конфликт, во время которого один из участников пострадал, а позже скончался. Отмечалось, что проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, материалы направлены в ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области. Свою проверку начала прокуратура региона.Уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников рассказал, что ночью осужденный из отряда проник в медицинскую часть учреждения и на почве неприязненных отношений нанес несколько ударов находившемуся там другому осужденному. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть последнего. По словам омбудсмена, виновник происшествия - четырежды судимый."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело. Для установления причины смерти осужденного проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
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калужская область
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происшествия, калужская область, дзержинский район, россия
08:32 24.01.2022
 
СК возбудил дело после смерти осужденного в калужской колонии

СК возбудил дело из-за смерти осужденного после конфликта в калужской колонии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти осужденного после конфликта в ИК-3 в Калужской области, сообщает СУСК России по региону.
Накануне УФСИН по Калужской области сообщило, что в медицинской части ИК-3 в поселке Товарково между осужденными произошел конфликт, во время которого один из участников пострадал, а позже скончался. Отмечалось, что проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, материалы направлены в ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области. Свою проверку начала прокуратура региона.
Уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников рассказал, что ночью осужденный из отряда проник в медицинскую часть учреждения и на почве неприязненных отношений нанес несколько ударов находившемуся там другому осужденному. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть последнего. По словам омбудсмена, виновник происшествия - четырежды судимый.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело. Для установления причины смерти осужденного проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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ПроисшествияКалужская областьДзержинский районРоссия
 
 
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