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СК возбудил дело после смерти осужденного в калужской колонии

СК возбудил дело после смерти осужденного в калужской колонии - РИА Новости, 24.01.2022

СК возбудил дело после смерти осужденного в калужской колонии

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти осужденного после конфликта в ИК-3 в Калужской области, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T08:32

2022-01-24T08:32

2022-01-24T08:32

происшествия

калужская область

дзержинский район

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти осужденного после конфликта в ИК-3 в Калужской области, сообщает СУСК России по региону.Накануне УФСИН по Калужской области сообщило, что в медицинской части ИК-3 в поселке Товарково между осужденными произошел конфликт, во время которого один из участников пострадал, а позже скончался. Отмечалось, что проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, материалы направлены в ОМВД России по Дзержинскому району Калужской области. Свою проверку начала прокуратура региона.Уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников рассказал, что ночью осужденный из отряда проник в медицинскую часть учреждения и на почве неприязненных отношений нанес несколько ударов находившемуся там другому осужденному. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть последнего. По словам омбудсмена, виновник происшествия - четырежды судимый."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело. Для установления причины смерти осужденного проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального следственного управления.

https://ria.ru/20220121/genprokuratura-1768917425.html

калужская область

дзержинский район

россия

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происшествия, калужская область, дзержинский район, россия