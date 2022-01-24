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Китай остается крупнейшим судостроителем в мире
Китай остается крупнейшим судостроителем в мире - РИА Новости, 24.01.2022
Китай остается крупнейшим судостроителем в мире
В 2021 году судостроительная промышленность Китая продолжала занимать лидирующие позиции в мире на фоне увеличения глобального спроса на суда в связи с ростом... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:50
2022-01-24T11:50
2022-01-24T11:50
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МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году судостроительная промышленность Китая продолжала занимать лидирующие позиции в мире на фоне увеличения глобального спроса на суда в связи с ростом морских перевозок.Согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, в 2021 году объем судостроения страны - главный индикатор активности данной отрасли - достиг 39,7 миллиона тонн дедвейта, увеличившись на 3% в годовом исчислении.При этом в прошлом году на Китай пришлось 47,2% от мирового объема судостроения, что на 4,1 п.п. выше, чем годом ранее.Вместе с этим, другой важный индикатор судостроительной промышленности - объем новых заказов на строительство судов - в прошлом году в Китае вырос на 131,8% в годовом выражении до 67,07 миллиона тонн дедвейта, составив 53,8% от всех новых заказов в мире.По состоянию на конец декабря 2021 года общий объем заказов, выполняемых китайскими судостроительными предприятиями, достиг 95,84 миллиона тонн дедвейта, увеличившись на 34,8% по сравнению с концом 2020 года. На долю Китая пришлось 47,6% от общемирового показателя.В вышеупомянутом ведомстве также сообщили, что в 2021 году международная конкурентоспособность отечественной судостроительной промышленности продолжила повышаться, и отметили, что шесть китайских отраслевых компаний вошли в список ТОП-10 крупнейших судостроителей мира по всем вышеназванным показателям.
https://ria.ru/20220113/plan-1767664316.html
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китай
МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В 2021 году судостроительная промышленность Китая
продолжала занимать лидирующие позиции в мире на фоне увеличения глобального спроса на суда в связи с ростом морских перевозок.
Согласно данным министерства промышленности и информатизации КНР, в 2021 году объем судостроения страны - главный индикатор активности данной отрасли - достиг 39,7 миллиона тонн дедвейта, увеличившись на 3% в годовом исчислении.
При этом в прошлом году на Китай пришлось 47,2% от мирового объема судостроения, что на 4,1 п.п. выше, чем годом ранее.
Вместе с этим, другой важный индикатор судостроительной промышленности - объем новых заказов на строительство судов - в прошлом году в Китае вырос на 131,8% в годовом выражении до 67,07 миллиона тонн дедвейта, составив 53,8% от всех новых заказов в мире.
По состоянию на конец декабря 2021 года общий объем заказов, выполняемых китайскими судостроительными предприятиями, достиг 95,84 миллиона тонн дедвейта, увеличившись на 34,8% по сравнению с концом 2020 года. На долю Китая пришлось 47,6% от общемирового показателя.
В вышеупомянутом ведомстве также сообщили, что в 2021 году международная конкурентоспособность отечественной судостроительной промышленности продолжила повышаться, и отметили, что шесть китайских отраслевых компаний вошли в список ТОП-10 крупнейших судостроителей мира по всем вышеназванным показателям.