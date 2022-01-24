https://ria.ru/20220124/kitay-1769207725.html

МИД Китая назвал сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину ложью

МИД Китая назвал сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину ложью - РИА Новости, 24.01.2022

МИД Китая назвал сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину ложью

В МИД Китая назвали враньем публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину по Украине. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:34

2022-01-24T10:34

2022-01-24T13:28

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В МИД Китая назвали враньем публикации о просьбе председателя Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину по Украине.Ранее Bloomberg опубликовал статью, где утверждалось, что китайский лидер якобы обратился к своему российскому коллеге с призывом не нападать на Украину во время Олимпиады."Соответствующая публикация является абсолютной ложью", — сказал представитель министерства.В ведомстве отметили, что такие заявления направлены не только на провокацию против двух стран, но и на подрыв Олимпийских игр.По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, материал Bloomberg — "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск НАТО у ее границ.

https://ria.ru/20220123/posolstvo-1769094711.html

https://ria.ru/20220124/zapad-1769187058.html

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