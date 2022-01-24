https://ria.ru/20220124/kiev-1769327841.html

В Киеве заявили, что не видят оснований для "вторжения" России на Украину

В Киеве заявили, что не видят оснований для "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 24.01.2022

В Киеве заявили, что не видят оснований для "вторжения" России на Украину

Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного вторжения РФ на Украину, передвижение войск у границы фиксируется давно, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:10

2022-01-24T21:10

2022-01-24T21:10

в мире

данилов

киев

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алексей данилов

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Киев не видит оснований говорить о планах полномасштабного вторжения РФ на Украину, передвижение войск у границы фиксируется давно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов."Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований для того, чтобы утверждать сегодня о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически. Есть ли сегодня передвижение вооруженных сил РФ на территории России? Да, есть, мы это фиксируем. Но нас это не удивляет. Это могло удивить наших иностранных партнеров, что они в конце концов увидели, что там есть войска, что они передвигаются…Такая ситуация давно…с 2014 года", - заявил Данилов на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769327453.html

данилов

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