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Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке
Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.01.2022
Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Алла", которые, по мнению главы российского региона, подрывают... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T22:59
2022-01-24T22:59
в мире
йемен
саудовская аравия
рамзан кадыров
ближний восток
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ГРОЗНЫЙ, 24 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Алла", которые, по мнению главы российского региона, подрывают перспективу мирного урегулирования многолетнего затяжного кризиса на юге Аравийского полуострова.Он отметил, что действия хуситов провоцируют жесткие ответные меры со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией."Своими атаками хуситы подрывают перспективу мирного урегулирования многолетнего затяжного кризиса в Йемене и способствуют эскалации конфликта в регионе. Мы решительно осуждаем действия хуситов, которые выбрали в качестве своей цели одно из самых мирных и благополучных государств Ближнего Востока — ОАЭ", — написал Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что "мусульманский мир должен сплотиться вокруг ОАЭ и КСА в борьбе с международным терроризмом, нацелиться на мирное и цивилизованное развитие", а хуситам Кадыров порекомендовал "поучиться у своих соседей, как нужно бороться за благополучие собственного народа, а не прибегать к средневековым методам войны".
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в мире, йемен, саудовская аравия, рамзан кадыров, ближний восток
22:59 24.01.2022
 
Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке

Глава Чечни Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Алла", которые, по мнению главы российского региона, подрывают перспективу мирного урегулирования многолетнего затяжного кризиса на юге Аравийского полуострова.

"Сообщается, что минувшей ночью хуситы обстреляли территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Но предыдущие атаки хуситов нанесли урон нефтегазовым объектам и жилым районам столицы ОАЭ — Абу-Даби. Были жертвы и раненые среди мирного населения. Нельзя на все это смотреть равнодушно", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что действия хуситов провоцируют жесткие ответные меры со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией.
"Своими атаками хуситы подрывают перспективу мирного урегулирования многолетнего затяжного кризиса в Йемене и способствуют эскалации конфликта в регионе. Мы решительно осуждаем действия хуситов, которые выбрали в качестве своей цели одно из самых мирных и благополучных государств Ближнего Востока — ОАЭ", — написал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что "мусульманский мир должен сплотиться вокруг ОАЭ и КСА в борьбе с международным терроризмом, нацелиться на мирное и цивилизованное развитие", а хуситам Кадыров порекомендовал "поучиться у своих соседей, как нужно бороться за благополучие собственного народа, а не прибегать к средневековым методам войны".
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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ОАЭ считают обстрел Абу-Даби из Йемена "опасным прецедентом"
 
В миреЙеменСаудовская АравияРамзан КадыровБлижний Восток
 
 
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