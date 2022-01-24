Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке
Глава Чечни Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 24 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Алла", которые, по мнению главы российского региона, подрывают перспективу мирного урегулирования многолетнего затяжного кризиса на юге Аравийского полуострова.
"Сообщается, что минувшей ночью хуситы обстреляли территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Но предыдущие атаки хуситов нанесли урон нефтегазовым объектам и жилым районам столицы ОАЭ — Абу-Даби. Были жертвы и раненые среди мирного населения. Нельзя на все это смотреть равнодушно", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что действия хуситов провоцируют жесткие ответные меры со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией.
"Своими атаками хуситы подрывают перспективу мирного урегулирования многолетнего затяжного кризиса в Йемене и способствуют эскалации конфликта в регионе. Мы решительно осуждаем действия хуситов, которые выбрали в качестве своей цели одно из самых мирных и благополучных государств Ближнего Востока — ОАЭ", — написал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что "мусульманский мир должен сплотиться вокруг ОАЭ и КСА в борьбе с международным терроризмом, нацелиться на мирное и цивилизованное развитие", а хуситам Кадыров порекомендовал "поучиться у своих соседей, как нужно бороться за благополучие собственного народа, а не прибегать к средневековым методам войны".