https://ria.ru/20220124/khusity-1769337387.html

Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке

Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.01.2022

Кадыров осудил действия хуситов на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Алла", которые, по мнению главы российского региона, подрывают... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T22:59

2022-01-24T22:59

2022-01-24T22:59

в мире

йемен

саудовская аравия

рамзан кадыров

ближний восток

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ГРОЗНЫЙ, 24 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Алла", которые, по мнению главы российского региона, подрывают перспективу мирного урегулирования многолетнего затяжного кризиса на юге Аравийского полуострова.Он отметил, что действия хуситов провоцируют жесткие ответные меры со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией."Своими атаками хуситы подрывают перспективу мирного урегулирования многолетнего затяжного кризиса в Йемене и способствуют эскалации конфликта в регионе. Мы решительно осуждаем действия хуситов, которые выбрали в качестве своей цели одно из самых мирных и благополучных государств Ближнего Востока — ОАЭ", — написал Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что "мусульманский мир должен сплотиться вокруг ОАЭ и КСА в борьбе с международным терроризмом, нацелиться на мирное и цивилизованное развитие", а хуситам Кадыров порекомендовал "поучиться у своих соседей, как нужно бороться за благополучие собственного народа, а не прибегать к средневековым методам войны".

https://ria.ru/20220124/obstrel-1769332556.html

йемен

саудовская аравия

ближний восток

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в мире, йемен, саудовская аравия, рамзан кадыров, ближний восток