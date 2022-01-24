Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/khusity-1769202420.html
Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби
Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2022
Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о первом обстреле баллистическими ракетами с их стороны военной базы ОАЭ Эд-Дафра, РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:07
2022-01-24T10:31
оаэ
йемен
в мире
ансар алла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151018/91/1510189186_0:305:5533:3417_1920x0_80_0_0_891ce6782d891fd0c2604ce64fd5e1a7.jpg
ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о первом обстреле баллистическими ракетами с их стороны военной базы ОАЭ Эд-Дафра, где также дислоцированы 3,5 тысячи американских военных."Выпущенные вооруженными силами Йемена баллистические ракеты достигли военной базы ОАЭ Эд-Дафра в Абу-Даби, также беспилотники были запущены по целям в Дубае, населенный пункт Шарура и другие в Саудовской Аравии был обстреляны беспилотниками в ходе операции "Буря Йемена-2"", - сказал в эфире телеканала "Аль-Масира" представитель хуситов Яхья ас-Сариа.По его словам, "вооруженные силы Йемена готовы расширить операцию против ОАЭ и Саудовской Аравии из принципа "вооруженное противостояние в ответ на вооруженное противостояние"."Мы советуем иностранным компаниям и инвесторам в этих условиях обезопасить себя и покинуть ОАЭ", - добавил представитель хуситов.Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами, в результате атаки никто не пострадал, а остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.
https://ria.ru/20220123/oae-1769118411.html
https://ria.ru/20220118/khusity-1768325803.html
оаэ
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151018/91/1510189186_285:0:5246:3721_1920x0_80_0_0_88f2a3a8e972f5f9d80d15f8c60628f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, йемен, в мире, ансар алла
10:07 24.01.2022 (обновлено: 10:31 24.01.2022)
 
Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби

Хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами по военной базе Эд-Дафра в Абу-Даби

© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане. 4 декабря 2017
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. 4 декабря 2017
Читать ria.ru в
ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о первом обстреле баллистическими ракетами с их стороны военной базы ОАЭ Эд-Дафра, где также дислоцированы 3,5 тысячи американских военных.
"Выпущенные вооруженными силами Йемена баллистические ракеты достигли военной базы ОАЭ Эд-Дафра в Абу-Даби, также беспилотники были запущены по целям в Дубае, населенный пункт Шарура и другие в Саудовской Аравии был обстреляны беспилотниками в ходе операции "Буря Йемена-2"", - сказал в эфире телеканала "Аль-Масира" представитель хуситов Яхья ас-Сариа.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 11:17
Власти ОАЭ запретили любителям запускать дроны
По его словам, "вооруженные силы Йемена готовы расширить операцию против ОАЭ и Саудовской Аравии из принципа "вооруженное противостояние в ответ на вооруженное противостояние".
"Мы советуем иностранным компаниям и инвесторам в этих условиях обезопасить себя и покинуть ОАЭ", - добавил представитель хуситов.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами, в результате атаки никто не пострадал, а остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:15
Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае
 
ОАЭЙеменВ миреАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
Лента новостейМолния
Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину