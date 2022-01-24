https://ria.ru/20220124/khusity-1769202420.html
Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби
Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби - РИА Новости, 24.01.2022
Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби
Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о первом обстреле баллистическими ракетами с их стороны военной базы ОАЭ Эд-Дафра, РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:07
2022-01-24T10:07
2022-01-24T10:31
оаэ
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ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о первом обстреле баллистическими ракетами с их стороны военной базы ОАЭ Эд-Дафра, где также дислоцированы 3,5 тысячи американских военных."Выпущенные вооруженными силами Йемена баллистические ракеты достигли военной базы ОАЭ Эд-Дафра в Абу-Даби, также беспилотники были запущены по целям в Дубае, населенный пункт Шарура и другие в Саудовской Аравии был обстреляны беспилотниками в ходе операции "Буря Йемена-2"", - сказал в эфире телеканала "Аль-Масира" представитель хуситов Яхья ас-Сариа.По его словам, "вооруженные силы Йемена готовы расширить операцию против ОАЭ и Саудовской Аравии из принципа "вооруженное противостояние в ответ на вооруженное противостояние"."Мы советуем иностранным компаниям и инвесторам в этих условиях обезопасить себя и покинуть ОАЭ", - добавил представитель хуситов.Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами, в результате атаки никто не пострадал, а остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.
https://ria.ru/20220123/oae-1769118411.html
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оаэ, йемен, в мире, ансар алла
10:07 24.01.2022 (обновлено: 10:31 24.01.2022)
Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби
Хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами по военной базе Эд-Дафра в Абу-Даби
ДОХА, 24 янв - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о первом обстреле баллистическими ракетами с их стороны военной базы ОАЭ Эд-Дафра, где также дислоцированы 3,5 тысячи американских военных.
"Выпущенные вооруженными силами Йемена
баллистические ракеты достигли военной базы ОАЭ
Эд-Дафра в Абу-Даби
, также беспилотники были запущены по целям в Дубае
, населенный пункт Шарура и другие в Саудовской Аравии
был обстреляны беспилотниками в ходе операции "Буря Йемена-2"", - сказал в эфире телеканала "Аль-Масира
" представитель хуситов
Яхья ас-Сариа.
По его словам, "вооруженные силы Йемена готовы расширить операцию против ОАЭ и Саудовской Аравии из принципа "вооруженное противостояние в ответ на вооруженное противостояние".
"Мы советуем иностранным компаниям и инвесторам в этих условиях обезопасить себя и покинуть ОАЭ", - добавил представитель хуситов.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные хуситами, в результате атаки никто не пострадал, а остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.