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Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия
Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия - РИА Новости, 24.01.2022
Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия
Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовала переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в сетевой режим из-за... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:00
2022-01-24T12:00
2022-01-24T12:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовала переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в сетевой режим из-за роста числа заражений коронавирусом, решение об этом настоятели храмов будут принимать самостоятельно, но в нынешних условиях есть консенсус о неуместности массовых мероприятий, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.Документ об этом, по его словам, был разослан на днях в московские приходы.“Это информация для работы настоятелей: с этих дней - рекомендация о том, чтобы воскресные школы по усмотрению настоятелей были переведены в онлайн-режим, эти указания действуют сейчас. Идет в первую очередь речь о воскресных школах, каждый настоятель сам принимает решение. В данном документе идет речь о том, что этот вопрос нужно ставить на усмотрение настоятеля, то есть перевод в онлайн-режим необходим, когда в храме нет достаточно проветриваемых помещений или количество учащихся в воскресных школах достаточно велико, и большое скопление детей создает риск заражения”, - сказал РИА Новости глава епархиальной информационной комиссии.Он выразил мнение, что “любой настоятель в нынешних условиях понимает, что никакие массовые мероприятия с большим скоплением людей сейчас совершенно неуместны, что не время сейчас проводить массовые мероприятия”.
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москва, русская православная церковь
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ
) рекомендовала переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в сетевой режим из-за роста числа заражений коронавирусом, решение об этом настоятели храмов будут принимать самостоятельно, но в нынешних условиях есть консенсус о неуместности массовых мероприятий, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.
Документ об этом, по его словам, был разослан на днях в московские приходы.
“Это информация для работы настоятелей: с этих дней - рекомендация о том, чтобы воскресные школы по усмотрению настоятелей были переведены в онлайн-режим, эти указания действуют сейчас. Идет в первую очередь речь о воскресных школах, каждый настоятель сам принимает решение. В данном документе идет речь о том, что этот вопрос нужно ставить на усмотрение настоятеля, то есть перевод в онлайн-режим необходим, когда в храме нет достаточно проветриваемых помещений или количество учащихся в воскресных школах достаточно велико, и большое скопление детей создает риск заражения”, - сказал РИА Новости глава епархиальной информационной комиссии.
Он выразил мнение, что “любой настоятель в нынешних условиях понимает, что никакие массовые мероприятия с большим скоплением людей сейчас совершенно неуместны, что не время сейчас проводить массовые мероприятия”.