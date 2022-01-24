Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220124/khramy-1769227277.html
Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия
Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия - РИА Новости, 24.01.2022
Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия
Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовала переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в сетевой режим из-за... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:00
2022-01-24T12:00
религия
москва
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569966998_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_2171bfa43d2ac83012994f4a60f960fa.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовала переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в сетевой режим из-за роста числа заражений коронавирусом, решение об этом настоятели храмов будут принимать самостоятельно, но в нынешних условиях есть консенсус о неуместности массовых мероприятий, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.Документ об этом, по его словам, был разослан на днях в московские приходы.“Это информация для работы настоятелей: с этих дней - рекомендация о том, чтобы воскресные школы по усмотрению настоятелей были переведены в онлайн-режим, эти указания действуют сейчас. Идет в первую очередь речь о воскресных школах, каждый настоятель сам принимает решение. В данном документе идет речь о том, что этот вопрос нужно ставить на усмотрение настоятеля, то есть перевод в онлайн-режим необходим, когда в храме нет достаточно проветриваемых помещений или количество учащихся в воскресных школах достаточно велико, и большое скопление детей создает риск заражения”, - сказал РИА Новости глава епархиальной информационной комиссии.Он выразил мнение, что “любой настоятель в нынешних условиях понимает, что никакие массовые мероприятия с большим скоплением людей сейчас совершенно неуместны, что не время сейчас проводить массовые мероприятия”.
https://ria.ru/20220124/shkola-1769219061.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569966998_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c0d383cc1f8d3e3718ca4134d88890b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, русская православная церковь
12:00 24.01.2022
 

Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске и перчатках на фоне Храма Христа Спасителя, закрытого для посещения
Девушка в защитной маске и перчатках на фоне Храма Христа Спасителя, закрытого для посещения - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовала переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в сетевой режим из-за роста числа заражений коронавирусом, решение об этом настоятели храмов будут принимать самостоятельно, но в нынешних условиях есть консенсус о неуместности массовых мероприятий, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.
Документ об этом, по его словам, был разослан на днях в московские приходы.
“Это информация для работы настоятелей: с этих дней - рекомендация о том, чтобы воскресные школы по усмотрению настоятелей были переведены в онлайн-режим, эти указания действуют сейчас. Идет в первую очередь речь о воскресных школах, каждый настоятель сам принимает решение. В данном документе идет речь о том, что этот вопрос нужно ставить на усмотрение настоятеля, то есть перевод в онлайн-режим необходим, когда в храме нет достаточно проветриваемых помещений или количество учащихся в воскресных школах достаточно велико, и большое скопление детей создает риск заражения”, - сказал РИА Новости глава епархиальной информационной комиссии.
Он выразил мнение, что “любой настоятель в нынешних условиях понимает, что никакие массовые мероприятия с большим скоплением людей сейчас совершенно неуместны, что не время сейчас проводить массовые мероприятия”.
Учитель готовится к дистанционному уроку - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
11:21Распространение коронавируса
Школы в Северной Осетии переведут на удаленку
 
РелигияМоскваРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
Лента новостейМолния
Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину