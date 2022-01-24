https://ria.ru/20220124/khramy-1769227277.html

Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия

Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия - РИА Новости, 24.01.2022

Московским храмам рекомендовали перевести в онлайн массовые мероприятия

Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовала переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в сетевой режим из-за... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:00

2022-01-24T12:00

2022-01-24T12:00

религия

москва

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовала переводить занятия в воскресных школах и другие массовые мероприятия в сетевой режим из-за роста числа заражений коронавирусом, решение об этом настоятели храмов будут принимать самостоятельно, но в нынешних условиях есть консенсус о неуместности массовых мероприятий, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.Документ об этом, по его словам, был разослан на днях в московские приходы.“Это информация для работы настоятелей: с этих дней - рекомендация о том, чтобы воскресные школы по усмотрению настоятелей были переведены в онлайн-режим, эти указания действуют сейчас. Идет в первую очередь речь о воскресных школах, каждый настоятель сам принимает решение. В данном документе идет речь о том, что этот вопрос нужно ставить на усмотрение настоятеля, то есть перевод в онлайн-режим необходим, когда в храме нет достаточно проветриваемых помещений или количество учащихся в воскресных школах достаточно велико, и большое скопление детей создает риск заражения”, - сказал РИА Новости глава епархиальной информационной комиссии.Он выразил мнение, что “любой настоятель в нынешних условиях понимает, что никакие массовые мероприятия с большим скоплением людей сейчас совершенно неуместны, что не время сейчас проводить массовые мероприятия”.

https://ria.ru/20220124/shkola-1769219061.html

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москва, русская православная церковь