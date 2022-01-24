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Экс-премьер Ливана Харири объявил о временном уходе из политики
Экс-премьер Ливана Харири объявил о временном уходе из политики - РИА Новости, 24.01.2022
Экс-премьер Ливана Харири объявил о временном уходе из политики
Бывший премьер-министр Ливана и глава крупнейшей суннитской партии "Мустакбаль" Саад Харири заявил, что приостанавливает свою политическую деятельность и... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:51
2022-01-24T17:59
в мире
ливан
саад харири
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БЕЙРУТ, 24 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Ливана и глава крупнейшей суннитской партии "Мустакбаль" Саад Харири заявил, что приостанавливает свою политическую деятельность и призвал членов партии последовать его примеру."Неся ответственность и исходя из собственного убеждения, что нет у Ливана положительных перспектив на фоне иранского влияния, международного непонимания, национального раскола, конфессионального манипулирования и унижения государства, заявляю следующее: во-первых: приостановку своей политической деятельности и призываю свою семью в "Мустакбаль" принять такое же решение", - написал Харири на своей странице в Twitter.Бывший глава правительства Ливана также заявил, что ни он, ни члены партии "Мустакбаль" не намерены принимать участие в предстоящих парламентских выборах и выдвигать свои кандидатуры от имени партии. "Мы останемся к услугам нашего народа и родины. Нашим решением является приостановка нашего участия и уход от прямой ответственности во власти, парламенте и политике в традиционном ее понимании", - добавил он.Харири заверил, что его соратники останутся верны делу погибшего отца и премьер-министра Рафика Харири в предотвращении гражданской войны в стране.Саад Харири возглавлял ливанское правительство дважды, с 2009 по 2011 год и с 2016 по 2019. Осенью 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов Харири подал в отставку и распустил свой кабинет министров. В сентябре 2020 года вновь был назначен на пост премьер-министра, но на протяжении года так и не смог договориться с политическими силами в стране и сформировать новое правительство, заявив об отказе от своего назначения.Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности не имея способность обеспечить суточную норму продуктов питания.
https://ria.ru/20210715/khariri-1741434685.html
https://ria.ru/20220113/livan-1767615143.html
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в мире, ливан, саад харири
17:51 24.01.2022 (обновлено: 17:59 24.01.2022)
 
Экс-премьер Ливана Харири объявил о временном уходе из политики

Экс-премьер Ливана Саад Харири приостановил свою политическую деятельность

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
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БЕЙРУТ, 24 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Ливана и глава крупнейшей суннитской партии "Мустакбаль" Саад Харири заявил, что приостанавливает свою политическую деятельность и призвал членов партии последовать его примеру.
"Неся ответственность и исходя из собственного убеждения, что нет у Ливана положительных перспектив на фоне иранского влияния, международного непонимания, национального раскола, конфессионального манипулирования и унижения государства, заявляю следующее: во-первых: приостановку своей политической деятельности и призываю свою семью в "Мустакбаль" принять такое же решение", - написал Харири на своей странице в Twitter.
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Биография Саада Харири
Бывший глава правительства Ливана также заявил, что ни он, ни члены партии "Мустакбаль" не намерены принимать участие в предстоящих парламентских выборах и выдвигать свои кандидатуры от имени партии. "Мы останемся к услугам нашего народа и родины. Нашим решением является приостановка нашего участия и уход от прямой ответственности во власти, парламенте и политике в традиционном ее понимании", - добавил он.
Харири заверил, что его соратники останутся верны делу погибшего отца и премьер-министра Рафика Харири в предотвращении гражданской войны в стране.
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Саад Харири возглавлял ливанское правительство дважды, с 2009 по 2011 год и с 2016 по 2019. Осенью 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов Харири подал в отставку и распустил свой кабинет министров. В сентябре 2020 года вновь был назначен на пост премьер-министра, но на протяжении года так и не смог договориться с политическими силами в стране и сформировать новое правительство, заявив об отказе от своего назначения.
Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности не имея способность обеспечить суточную норму продуктов питания.
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