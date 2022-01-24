https://ria.ru/20220124/katolichestvo-1769261675.html

Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по докладу о педофилии

Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по докладу о педофилии - РИА Новости, 24.01.2022

Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по докладу о педофилии

Почётный папа Римский Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по докладу о педофилии в его бывшей архиепархии в ФРГ, сообщает немецкоязычная версия сайта... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:46

2022-01-24T14:46

2022-01-24T14:46

религия

в мире

мюнхен

германия

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

религия

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Почётный папа Римский Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по докладу о педофилии в его бывшей архиепархии в ФРГ, сообщает немецкоязычная версия сайта Vatican News.Ранее в ФРГ был представлен доклад мюнхенской юридической фирмы Westpfahl Spilker Wastl, сделанного по заказу архиепархии Мюнхена и Фрайзинга. Согласно нему, церковное руководство неоднократно неправомерно реагировало на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные в период с 1945 по 2019 годы священниками и служителями. Так, бывший архиепископ Мюнхена и Фрайзинга Йозеф Ратцингер, ныне - почетный папа Римский Бенедикт XVI "преуменьшал или отрицал" подобные эпизоды, речь идет, в частности, о четырех случаях, говорится в документе.В одном "особо серьезном случае" Ратцингер дал "неверные сведения", указывается в докладе. Действующий архиепископ кардинал Рейнхард Маркс также продемонстрировал "неправомерное поведение" применительно к двум таким случаям. Речь идет почти о 500 жертвах преступлений сексуального характера, 67 фактических или подозреваемых насильниках.Правительство Германии призвало католическую церковь провести расследование и обеспечить "всеобъемлющую и прозрачную проработку" данных доклада, заявили ранее в пресс-службе кабмина. Бенедикт XVI ранее отверг обвинения в том, что он якобы предоставил неверные сведения по своему участию в заседании относительно поведения одного из священников, подозреваемых в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в 1980 году.Согласно заявлению Бенедикта XVI, которое приводит сайт Vatican News, на тот момент архиепископ Мюнхена и Фрайзинга Йозеф Ратцингер все же присутствовал на данном заседании 15 января 1980 года. Ошибка, как говорится в заявлении, связана с "редакционной обработкой" слов почётного папы. Бенедикт XVI "очень сожалеет и просит прощения" за это, указывает на то, что на данном заседании "не было принято решения о пастырском назначении соответствующего священника", речь шла о его "терапевтическом лечении", пишет сайт.

https://ria.ru/20210301/benedikt-1599420206.html

https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

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в мире, мюнхен, германия, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), религия