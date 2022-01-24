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Медиавойны
https://ria.ru/20220124/kanal-1769267192.html
YouTube заблокировал канал "Русского Радио"
YouTube заблокировал канал "Русского Радио" - РИА Новости, 24.01.2022
YouTube заблокировал канал "Русского Радио"
На видеохостинге в YouTube заблокирован канал "Русского Радио", официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:07
2022-01-24T15:07
медиавойны
youtube
"русская медиагруппа"
новости культуры
россия
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МОСКВА. 24 янв - РИА Новости. На видеохостинге в YouTube заблокирован канал "Русского Радио", официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества, сообщает "Русская МедиаГруппа".РМГ также проинформировала, что при детальном разборе ситуации становится ясно, что YouTube заблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом."Причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube ранее их появления на канале "Русского Радио", - говорится в сообщении.Также отмечается, что несмотря на наличие документов, подтверждающих, что контент является собственностью "Русской Медиагруппы" (владелец бренда "Русское Радио"), и предоставление их в YouTube после уведомления о предстоящей блокировке, администрация видеохостинга проигнорировала доводы медиахолдинга."Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры", - добавляется в сообщении.РМГ напоминает, что YouTube блокировал ряд каналов патриотических СМИ, игнорируя и обращения их редакций в суд, и российское законодательство. "Русская Медиагруппа" активно занимается пропагандой русской культуры и русского языка, позиционирует себя, как патриотический медиахолдинг, и блокировка такого канала, как "Русское Радио", лишает миллионы пользователей сети важного для них контента."Русская Медиагруппа" надеется, что администрация YouTube признает ошибочность решения и восстановит каналы "Русского Радио" и группы "Земляне", - отмечается в сообщении.По информации холдинга, в свою очередь, "Русская Медиагруппа" оставляет за собой право обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и обратить их внимание на акт цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией для граждан РФ. России как никогда важно выработать рычаги воздействия на иностранные интернет-компании для защиты российских компаний и СМИ.В свою очередь, вокалист группы "Земляне" Андрей Храмов сообщил РИА Новости, что на Youtube канале рок-группы были опубликованы записи концертов, музыкальные клипы к песням, поэтому блокировка аккаунта для него неприятна."Ну, конечно, неприятно. Столько всяких видео было, и концертов, и клипов. Понятно, что люди через "Одноклассники" и другие соцсети смотрят, но все равно неприятно", - поделился Храмов.Также он сказал, что сейчас разблокировкой Youtube канала занимаются специалисты."Что-то они там пытаются договориться, не знаю, чем это закончится, немножко не мое это", - заключил он.
https://ria.ru/20220121/blokirovka-1768970243.html
https://ria.ru/20220117/obraschenie-1768133920.html
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youtube, "русская медиагруппа", новости культуры, россия
15:07 24.01.2022
 
YouTube заблокировал канал "Русского Радио"

YouTube заблокировал канал "Русского Радио" за "нарушение норм сообщества"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущие юбилейного шоу "Русского Радио" Дмитрий Нагиев и Иван Ургант
Ведущие юбилейного шоу Русского Радио Дмитрий Нагиев и Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА. 24 янв - РИА Новости. На видеохостинге в YouTube заблокирован канал "Русского Радио", официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества, сообщает "Русская МедиаГруппа".
РМГ также проинформировала, что при детальном разборе ситуации становится ясно, что YouTube заблокировал каналы "Русского Радио" и группы "Земляне" под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом.
"Причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube ранее их появления на канале "Русского Радио", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что несмотря на наличие документов, подтверждающих, что контент является собственностью "Русской Медиагруппы" (владелец бренда "Русское Радио"), и предоставление их в YouTube после уведомления о предстоящей блокировке, администрация видеохостинга проигнорировала доводы медиахолдинга.
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"Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры", - добавляется в сообщении.
РМГ напоминает, что YouTube блокировал ряд каналов патриотических СМИ, игнорируя и обращения их редакций в суд, и российское законодательство. "Русская Медиагруппа" активно занимается пропагандой русской культуры и русского языка, позиционирует себя, как патриотический медиахолдинг, и блокировка такого канала, как "Русское Радио", лишает миллионы пользователей сети важного для них контента.
"Русская Медиагруппа" надеется, что администрация YouTube признает ошибочность решения и восстановит каналы "Русского Радио" и группы "Земляне", - отмечается в сообщении.
По информации холдинга, в свою очередь, "Русская Медиагруппа" оставляет за собой право обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и обратить их внимание на акт цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией для граждан РФ. России как никогда важно выработать рычаги воздействия на иностранные интернет-компании для защиты российских компаний и СМИ.
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В свою очередь, вокалист группы "Земляне" Андрей Храмов сообщил РИА Новости, что на Youtube канале рок-группы были опубликованы записи концертов, музыкальные клипы к песням, поэтому блокировка аккаунта для него неприятна.
"Ну, конечно, неприятно. Столько всяких видео было, и концертов, и клипов. Понятно, что люди через "Одноклассники" и другие соцсети смотрят, но все равно неприятно", - поделился Храмов.
Также он сказал, что сейчас разблокировкой Youtube канала занимаются специалисты.
"Что-то они там пытаются договориться, не знаю, чем это закончится, немножко не мое это", - заключил он.
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