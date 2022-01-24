https://ria.ru/20220124/kamchatka-1769285465.html

На Камчатке появятся многодневные туры в Долину гейзеров

На Камчатке появятся многодневные туры в Долину гейзеров - РИА Новости, 24.01.2022

На Камчатке появятся многодневные туры в Долину гейзеров

Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке увеличился на 60 процентов, и власти края намерены в дальнейшем организовать многодневные туры по этой природной... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:58

2022-01-24T18:58

2022-01-24T18:58

туризм

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке увеличился на 60 процентов, и власти края намерены в дальнейшем организовать многодневные туры по этой природной достопримечательности, сообщил губернатор Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным."С Дмитрием Николаевичем Чернышенко (вице-премьер – прим.ред.) активно работаем по Долине гейзеров по вашему поручению. Докладываю: прирост составил 60 процентов. Но мы видим потенциал роста – до десяти раз", – рассказал Солодов.Сейчас тур в Долину — это обычно вертолетная поездка, однодневная экскурсия к гейзерам, к древнему потухшему вулкану Узон. Губернатор предложил включить больше локаций и увеличить путешествие до четырех-пяти дней.

https://ria.ru/20220120/zapovednik-1768534537.html

камчатский край

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