https://ria.ru/20220124/kamchatka-1769285465.html
На Камчатке появятся многодневные туры в Долину гейзеров
На Камчатке появятся многодневные туры в Долину гейзеров - РИА Новости, 24.01.2022
На Камчатке появятся многодневные туры в Долину гейзеров
Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке увеличился на 60 процентов, и власти края намерены в дальнейшем организовать многодневные туры по этой природной... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:58
2022-01-24T18:58
2022-01-24T18:58
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке увеличился на 60 процентов, и власти края намерены в дальнейшем организовать многодневные туры по этой природной достопримечательности, сообщил губернатор Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным."С Дмитрием Николаевичем Чернышенко (вице-премьер – прим.ред.) активно работаем по Долине гейзеров по вашему поручению. Докладываю: прирост составил 60 процентов. Но мы видим потенциал роста – до десяти раз", – рассказал Солодов.Сейчас тур в Долину — это обычно вертолетная поездка, однодневная экскурсия к гейзерам, к древнему потухшему вулкану Узон. Губернатор предложил включить больше локаций и увеличить путешествие до четырех-пяти дней.
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камчатский край, владимир путин, кроноцкий заповедник, новости - туризм, туристы, туризм, владимир солодов, куда поехать, куда можно лететь
На Камчатке появятся многодневные туры в Долину гейзеров
Губернатор Солодов предложил делать многодневные туры в Долину гейзеров на Камчатке
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Турпоток в Долину гейзеров на Камчатке увеличился на 60 процентов, и власти края намерены в дальнейшем организовать многодневные туры по этой природной достопримечательности, сообщил губернатор Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"С Дмитрием Николаевичем Чернышенко (вице-премьер – прим.ред.) активно работаем по Долине гейзеров по вашему поручению. Докладываю: прирост составил 60 процентов. Но мы видим потенциал роста – до десяти раз", – рассказал Солодов.
Сейчас тур в Долину — это обычно вертолетная поездка, однодневная экскурсия к гейзерам, к древнему потухшему вулкану Узон. Губернатор предложил включить больше локаций и увеличить путешествие до четырех-пяти дней.