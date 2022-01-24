https://ria.ru/20220124/kamchatka-1769274531.html
Глава Камчатки рассказал о строительстве краевой больницы
Глава Камчатки рассказал о строительстве краевой больницы - РИА Новости, 24.01.2022
Глава Камчатки рассказал о строительстве краевой больницы
Глава Камчатского края Владимир Солодов попросил президента РФ Владимира Путина поддержать досрочное выделение финансирования на строительство второго этапа... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:48
2022-01-24T15:48
2022-01-24T15:48
экономика
камчатский край
владимир путин
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владимир солодов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов попросил президента РФ Владимира Путина поддержать досрочное выделение финансирования на строительство второго этапа Камчатской краевой больницы, чтобы сдать объект полностью уже в 2024 году.Солодов рассказал, что на объекте сейчас работает надежный подрядчик, выделенные средства уже освоены на 20%. При этом строительство предполагает два этапа."Владимир Владимирович, вопрос, по которому хотел бы заручиться поддержкой. Дело в том, что сейчас средства выделены только на первый этап, мы в 2023 году его завершим. Но если мы одновременно начнём второй этап, поскольку уже развёрнуты ресурсы у застройщика, у "Крокуса", мы могли бы на два года сократить общий срок, сдвинуть влево, и в 2024 году ввели бы целиком весь комплекс", - обратился губернатор к Путину.Глава государства поинтересовался, о каком объеме финансирования на второй этап идет речь."5,6 миллиарда рублей. При этом они могут быть предусмотрены в будущие периоды, потому что застройщик готов в кредит строиться, если будет ресурс", - рассказал Солодов.
https://ria.ru/20220124/telichiki-1769271145.html
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экономика, камчатский край, владимир путин, крокус, владимир солодов, россия
Глава Камчатки рассказал о строительстве краевой больницы
Глава Камчатки Солодов попросил выделить деньги на второй этап возведения больницы