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Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион
Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион - РИА Новости, 24.01.2022
Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион
Глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодежный форум "Экосистема" в регионе, глава... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:05
2022-01-24T15:37
общество
камчатский край
владимир путин
владимир солодов
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодежный форум "Экосистема" в регионе, глава государства принял приглашение."Мы проводим всероссийский молодежный форум "Экосистема". Он будет во многом новаторским, первый углеродонейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ спланировали, в августе. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой", - обратился Солодов к президенту в рамках рабочей встречи."Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием", - ответил глава государства.
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общество, камчатский край, владимир путин, владимир солодов, россия
15:05 24.01.2022 (обновлено: 15:37 24.01.2022)
 
Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион

Президент Путин заявил, что давно не был на Камчатке и с удовольствием посетит регион

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи. 24 января 2022
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи. 24 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи. 24 января 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодежный форум "Экосистема" в регионе, глава государства принял приглашение.
"Мы проводим всероссийский молодежный форум "Экосистема". Он будет во многом новаторским, первый углеродонейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ спланировали, в августе. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой", - обратился Солодов к президенту в рамках рабочей встречи.
"Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием", - ответил глава государства.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 08:00
Россия готовит на Камчатке энергетическое чудо
 
ОбществоКамчатский крайВладимир ПутинВладимир СолодовРоссия
 
 
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