https://ria.ru/20220124/kamchatka-1769266688.html

Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион

Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион - РИА Новости, 24.01.2022

Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион

Глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодежный форум "Экосистема" в регионе, глава... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:05

2022-01-24T15:05

2022-01-24T15:37

общество

камчатский край

владимир путин

владимир солодов

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодежный форум "Экосистема" в регионе, глава государства принял приглашение."Мы проводим всероссийский молодежный форум "Экосистема". Он будет во многом новаторским, первый углеродонейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ спланировали, в августе. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой", - обратился Солодов к президенту в рамках рабочей встречи."Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием", - ответил глава государства.

https://ria.ru/20220121/energetika-1768818058.html

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общество, камчатский край, владимир путин, владимир солодов, россия