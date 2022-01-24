https://ria.ru/20220124/kamchatka-1769266688.html
Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион
Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион - РИА Новости, 24.01.2022
Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион
Глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодежный форум "Экосистема" в регионе, глава... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:05
2022-01-24T15:05
2022-01-24T15:37
общество
камчатский край
владимир путин
владимир солодов
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить в августе всероссийский молодежный форум "Экосистема" в регионе, глава государства принял приглашение."Мы проводим всероссийский молодежный форум "Экосистема". Он будет во многом новаторским, первый углеродонейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ спланировали, в августе. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой", - обратился Солодов к президенту в рамках рабочей встречи."Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием", - ответил глава государства.
https://ria.ru/20220121/energetika-1768818058.html
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общество, камчатский край, владимир путин, владимир солодов, россия
15:05 24.01.2022 (обновлено: 15:37 24.01.2022)
Путин принял приглашение главы Камчатки приехать в регион
Президент Путин заявил, что давно не был на Камчатке и с удовольствием посетит регион