https://ria.ru/20220124/kalyapin-1769235526.html

Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина - РИА Новости, 24.01.2022

Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

Предъявляя члену Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководителю "Комитета против пыток" Игорю Каляпину столь серьезные обвинения, о которых РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:48

2022-01-24T12:48

2022-01-24T12:51

общество

рамзан кадыров

дмитрий песков

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игорь каляпин

валерий фадеев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Предъявляя члену Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководителю "Комитета против пыток" Игорю Каляпину столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни Рамазан Кадыров, надо иметь такую же серьезную доказательную базу, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает."Мне известно о непростых отношениях между Игорем Александровичем и Рамзаном Ахматовичем, но я хотел бы обратить внимание на то, что Игорь Каляпин является членом Президентского Совета, консультативного органа при главе государства", - приводятся слова Фадеева на сайте СПЧ.На эту должность правозащитник был назначен указом президента РФ, а такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками, напомнил глава СПЧ. "В любом случае нужно всегда оставаться в правовом поле и, предъявляя столь серьезные обвинения, о которых говорил глава Чечни в своем Телеграм-канале, иметь такую же серьезную доказательную базу", - подчеркнул Фадеев.На прошлой неделе адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России, он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Позже Добронравова рассказала РИА Новости, что экс-судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отреагировал на это в соцсетях заявлением, что "куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя историю с задержанием Мусаевой, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Мусаевой.

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769221037.html

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769228342.html

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общество, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, игорь каляпин, валерий фадеев, россия