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https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769268048.html
Кадыров не выражает позицию федерального центра, заявил Песков
Кадыров не выражает позицию федерального центра, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2022
Кадыров не выражает позицию федерального центра, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что он выражает не позицию федерального... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:11
2022-01-24T15:22
общество
рамзан кадыров
дмитрий песков
игорь каляпин
комитет против пыток
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что он выражает не позицию федерального центра, это его личное мнение или мнение как главы республики."Нет, в данном случае нельзя, и потом, собственно, Рамзан Кадыров ну, скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что заявление Кадырова это заявление от имени федерального центра.Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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общество, рамзан кадыров, дмитрий песков, игорь каляпин, комитет против пыток, россия
15:11 24.01.2022 (обновлено: 15:22 24.01.2022)
 
Кадыров не выражает позицию федерального центра, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков о резких словах Кадырова: это его личное мнение

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что он выражает не позицию федерального центра, это его личное мнение или мнение как главы республики.
"Нет, в данном случае нельзя, и потом, собственно, Рамзан Кадыров ну, скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что заявление Кадырова это заявление от имени федерального центра.
Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
15:01
В Кремле объяснили жесткость суждений Кадырова
 
ОбществоРамзан КадыровДмитрий ПесковИгорь КаляпинКомитет против пытокРоссия
 
 
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