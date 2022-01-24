https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769265935.html

В Кремле объяснили жесткость суждений Кадырова

В Кремле объяснили жесткость суждений Кадырова - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле объяснили жесткость суждений Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жесткость суждений главы Чечни Рамзана Кадырова объясняется богатым и печальным опытом борьбы Чечни с... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:01

2022-01-24T15:01

2022-01-24T15:01

политика

рамзан кадыров

дмитрий песков

игорь каляпин

елена милашина

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жесткость суждений главы Чечни Рамзана Кадырова объясняется богатым и печальным опытом борьбы Чечни с терроризмом."Смотрите, действительно, Чеченская Республика в этом плане это особенный регион. Вы знаете, что это регион, который больше всех остальных столкнулся с террористами, с международными террористами, и эту борьбу регион ведет и весьма успешно по сей день, и руководство региона весьма эффективно в плане борьбы с террористами... Этим, кстати, обуславливается и жесткость действий представителей этого региона. Они имеют богатый опыт, и они, главное, имеют печальный опыт борьбы с террористами, собственно, как и вся наша страна", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, что глава Чечни является в то же время генералом МВД.Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220124/peskov-1769264812.html

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политика, рамзан кадыров, дмитрий песков, игорь каляпин, елена милашина, чеченская республика (чечня), россия