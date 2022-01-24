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https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769244239.html
Кадыров опубликовал данные об оппозиционном властям Чечни канале
Кадыров опубликовал данные об оппозиционном властям Чечни канале - РИА Новости, 24.01.2022
Кадыров опубликовал данные об оппозиционном властям Чечни канале
Семья Янгулбаевых стоит за деятельностью радикального Telegram-канала, который ведется из-за рубежа и критикует чеченские власти и жителей, финансовую поддержку РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:32
2022-01-24T13:32
общество
рамзан кадыров
дмитрий песков
нижний новгород
татьяна москалькова
россия
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ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Семья Янгулбаевых стоит за деятельностью радикального Telegram-канала, который ведется из-за рубежа и критикует чеченские власти и жителей, финансовую поддержку им оказывают правозащитные организации, следует из опубликованного главой Чечни Рамзаном Кадыровым расследования.В своем аккаунте в Telegram он опубликовал обнародованные "на независимом канале "Альтернатива 95" скрины семейных чатов и аудио, принадлежащих, по информации расследователей, членам семьи Янгулбаевых, на которых братья Янгулбаевы обсуждают детали финансовой и правовой помощи правозащитных организаций, в частности "Комитета против пыток" и Freedom House, а также обвиняют жителей Чечни в бездействии. В аудио, которое, как утверждает "Альтернатива 95", принадлежит Абубакару Янгулбаеву, тот заявляет, что "люди стали овощами, сплошные рабы".По информации "Альтернативы 95", Сайди Янгулбаев был уволен с должности судьи Верховного суда Чечни "за недобросовестное исполнениях служебных обязанностей". Позже его сына Ибрагима задержали за администрирование паблика в "Вконтакте", занимавшегося разжиганием межнациональной розни и оправданием действий террористов на территории Чеченской Республики в 90-е годы. Указывается, что тот признал вину, но был отпущен на свободу в связи с декриминализацией статьи. Янгулбаев-старший со своей женой Заремой Мусаевой и дочерью Алией переехал в Нижний Новгород, его сын Абубакар - в Пятигорск, где начал работу в "Комитете против пыток", а Ибрагим и Байсангур уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал, куратором которого является Сайди Янгулбаев, утверждают расследователи.На прошлой неделе адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России, он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Позже Добронравова рассказала РИА Новости, что экс-судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отреагировал на это в соцсетях заявлением, что "куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя историю с задержанием Мусаевой, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Мусаевой.
https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769108977.html
https://ria.ru/20220122/kadyrov-1769082692.html
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общество, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, татьяна москалькова, россия
13:32 24.01.2022
 
Кадыров опубликовал данные об оппозиционном властям Чечни канале

Глава Чечни Кадыров опубликовал данные, что за оппозиционным каналом стоят Янгулбаевы

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 янв – РИА Новости. Семья Янгулбаевых стоит за деятельностью радикального Telegram-канала, который ведется из-за рубежа и критикует чеченские власти и жителей, финансовую поддержку им оказывают правозащитные организации, следует из опубликованного главой Чечни Рамзаном Кадыровым расследования.
В своем аккаунте в Telegram он опубликовал обнародованные "на независимом канале "Альтернатива 95" скрины семейных чатов и аудио, принадлежащих, по информации расследователей, членам семьи Янгулбаевых, на которых братья Янгулбаевы обсуждают детали финансовой и правовой помощи правозащитных организаций, в частности "Комитета против пыток" и Freedom House, а также обвиняют жителей Чечни в бездействии. В аудио, которое, как утверждает "Альтернатива 95", принадлежит Абубакару Янгулбаеву, тот заявляет, что "люди стали овощами, сплошные рабы".
По информации "Альтернативы 95", Сайди Янгулбаев был уволен с должности судьи Верховного суда Чечни "за недобросовестное исполнениях служебных обязанностей". Позже его сына Ибрагима задержали за администрирование паблика в "Вконтакте", занимавшегося разжиганием межнациональной розни и оправданием действий террористов на территории Чеченской Республики в 90-е годы. Указывается, что тот признал вину, но был отпущен на свободу в связи с декриминализацией статьи. Янгулбаев-старший со своей женой Заремой Мусаевой и дочерью Алией переехал в Нижний Новгород, его сын Абубакар - в Пятигорск, где начал работу в "Комитете против пыток", а Ибрагим и Байсангур уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал, куратором которого является Сайди Янгулбаев, утверждают расследователи.
На прошлой неделе адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России, он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
Сайди Янгулбаев - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 09:21
Экс-судья из Чечни Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью
Позже Добронравова рассказала РИА Новости, что экс-судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отреагировал на это в соцсетях заявлением, что "куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя историю с задержанием Мусаевой, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Мусаевой.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 19:53
Кадыров заявил, что не угрожал семье Янгулбаева
 
ОбществоРамзан КадыровДмитрий ПесковНижний НовгородТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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