Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769228342.html
Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова
Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова - РИА Новости, 24.01.2022
Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Рамзана Кадырова, а эмоциональные... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:05
2022-01-24T12:05
общество
рамзан кадыров
дмитрий песков
нижний новгород
игорь каляпин
татьяна москалькова
чеченская республика (чечня)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Рамзана Кадырова, а эмоциональные высказывания главы Чечни связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи".Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.Каляпин в беседе с РИА Новости назвал Кадырова человеком известным, эмоциональным и "на эмоциях" способным на подобные обвинения. "К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности... Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента", - отметил правозащитник. Обвинения же в терроризме член СПЧ назвал "любимым обзывательством" Кадырова. "Каждого, кто смеет не согласиться, он обзывает террористом, это его любимая привычка", - сказал он.Ситуацию, развернувшуюся вокруг семьи экс-судьи Верховного суда Чечни, Каляпин связал с живущим за границей младшим из сыновей Янгулбаева, а не с работавшим в созданной правозащитником организации "Комитет против пыток" его братом Абубакаром."Как утверждают кадыровцы, он создал Telegram-канал и пишет там непотребные вещи. Я видел - и это действительно свинство, какие-то оскорбительные и мерзкие вещи пишет человек", - оценил Каляпин содержание постов этой соцсети. В связи с этим он высказал предположение, что при невозможности призвать к ответу Янгулбаева-младшего чеченские власти пытаются оказывать влияние на родственников.На прошлой неделе адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России, он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Позже Добронравова рассказала РИА Новости, что экс-судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отреагировал на это в соцсетях заявлением, что "куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя историю с задержанием Мусаевой, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Мусаевой.
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769191750.html
https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769108977.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, игорь каляпин, татьяна москалькова, чеченская республика (чечня), россия
12:05 24.01.2022
 
Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова

Член СПЧ Каляпин ответил на обвинения в терроризме со стороны главы Чечни Кадырова

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Рамзана Кадырова, а эмоциональные высказывания главы Чечни связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи".
Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Каляпин в беседе с РИА Новости назвал Кадырова человеком известным, эмоциональным и "на эмоциях" способным на подобные обвинения. "К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности... Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента", - отметил правозащитник. Обвинения же в терроризме член СПЧ назвал "любимым обзывательством" Кадырова. "Каждого, кто смеет не согласиться, он обзывает террористом, это его любимая привычка", - сказал он.
Ситуацию, развернувшуюся вокруг семьи экс-судьи Верховного суда Чечни, Каляпин связал с живущим за границей младшим из сыновей Янгулбаева, а не с работавшим в созданной правозащитником организации "Комитет против пыток" его братом Абубакаром.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
08:21
Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров
"Как утверждают кадыровцы, он создал Telegram-канал и пишет там непотребные вещи. Я видел - и это действительно свинство, какие-то оскорбительные и мерзкие вещи пишет человек", - оценил Каляпин содержание постов этой соцсети. В связи с этим он высказал предположение, что при невозможности призвать к ответу Янгулбаева-младшего чеченские власти пытаются оказывать влияние на родственников.
На прошлой неделе адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России, он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
Позже Добронравова рассказала РИА Новости, что экс-судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отреагировал на это в соцсетях заявлением, что "куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя историю с задержанием Мусаевой, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Мусаевой.
Сайди Янгулбаев - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 09:21
Экс-судья из Чечни Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью
 
ОбществоРамзан КадыровДмитрий ПесковНижний НовгородИгорь КаляпинТатьяна МоскальковаЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
Лента новостейМолния
Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе