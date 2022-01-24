https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769228342.html

Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова

Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова - РИА Новости, 24.01.2022

Член СПЧ ответил на обвинения со стороны Кадырова

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Рамзана Кадырова, а эмоциональные... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:05

2022-01-24T12:05

2022-01-24T12:05

общество

рамзан кадыров

дмитрий песков

нижний новгород

игорь каляпин

татьяна москалькова

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Рамзана Кадырова, а эмоциональные высказывания главы Чечни связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи".Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.Каляпин в беседе с РИА Новости назвал Кадырова человеком известным, эмоциональным и "на эмоциях" способным на подобные обвинения. "К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности... Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента", - отметил правозащитник. Обвинения же в терроризме член СПЧ назвал "любимым обзывательством" Кадырова. "Каждого, кто смеет не согласиться, он обзывает террористом, это его любимая привычка", - сказал он.Ситуацию, развернувшуюся вокруг семьи экс-судьи Верховного суда Чечни, Каляпин связал с живущим за границей младшим из сыновей Янгулбаева, а не с работавшим в созданной правозащитником организации "Комитет против пыток" его братом Абубакаром."Как утверждают кадыровцы, он создал Telegram-канал и пишет там непотребные вещи. Я видел - и это действительно свинство, какие-то оскорбительные и мерзкие вещи пишет человек", - оценил Каляпин содержание постов этой соцсети. В связи с этим он высказал предположение, что при невозможности призвать к ответу Янгулбаева-младшего чеченские власти пытаются оказывать влияние на родственников.На прошлой неделе адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России, он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Позже Добронравова рассказала РИА Новости, что экс-судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отреагировал на это в соцсетях заявлением, что "куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя историю с задержанием Мусаевой, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Мусаевой.

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769191750.html

https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769108977.html

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общество, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, игорь каляпин, татьяна москалькова, чеченская республика (чечня), россия