https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769221037.html

Кадыров попросил задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину

Кадыров попросил задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину - РИА Новости, 24.01.2022

Кадыров попросил задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину

Глава Чечни Рамзан Кадыров в записи в своем Telegram-канале назвал террористами руководителя "Комитета против пыток", члена президентского Совета по правам... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:30

2022-01-24T11:30

2022-01-24T16:49

рамзан кадыров

игорь каляпин

елена милашина

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в записи в своем Telegram-канале назвал террористами руководителя "Комитета против пыток", члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину."Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", — сказал Кадыров.По словам руководителя региона, они "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".Комментариями Каляпина, Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает."Настоящим воплощением предательства" Кадыров назвал судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его семью он ранее обвинил в призывах к терроризму и экстремизму.В прошлый четверг адвокат Наталья Добронравова рассказала РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, силой увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Кадыров же заявил, что действия чеченских полицейских, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с процессуальным законодательством России. Он также утверждает, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза.Накануне Добронравова сообщила РИА Новости, что Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769191750.html

https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769108977.html

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рамзан кадыров, игорь каляпин, елена милашина, чеченская республика (чечня), россия