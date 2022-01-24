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https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769221037.html
Кадыров попросил задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину
Кадыров попросил задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину - РИА Новости, 24.01.2022
Кадыров попросил задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину
Глава Чечни Рамзан Кадыров в записи в своем Telegram-канале назвал террористами руководителя "Комитета против пыток", члена президентского Совета по правам... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:30
2022-01-24T16:49
рамзан кадыров
игорь каляпин
елена милашина
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в записи в своем Telegram-канале назвал террористами руководителя "Комитета против пыток", члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину."Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", — сказал Кадыров.По словам руководителя региона, они "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".Комментариями Каляпина, Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает."Настоящим воплощением предательства" Кадыров назвал судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его семью он ранее обвинил в призывах к терроризму и экстремизму.В прошлый четверг адвокат Наталья Добронравова рассказала РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, силой увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Кадыров же заявил, что действия чеченских полицейских, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с процессуальным законодательством России. Он также утверждает, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза.Накануне Добронравова сообщила РИА Новости, что Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769191750.html
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рамзан кадыров, игорь каляпин, елена милашина, чеченская республика (чечня), россия
11:30 24.01.2022 (обновлено: 16:49 24.01.2022)
 
Кадыров попросил задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал задержать члена СПЧ Каляпина и журналистку Милашину

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в записи в своем Telegram-канале назвал террористами руководителя "Комитета против пыток", члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.
"Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", — сказал Кадыров.
По словам руководителя региона, они "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".
Комментариями Каляпина, Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
08:21
Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров
"Настоящим воплощением предательства" Кадыров назвал судью Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. Его семью он ранее обвинил в призывах к терроризму и экстремизму.
В прошлый четверг адвокат Наталья Добронравова рассказала РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, силой увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Кадыров же заявил, что действия чеченских полицейских, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с процессуальным законодательством России. Он также утверждает, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза.
Накануне Добронравова сообщила РИА Новости, что Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.
Сайди Янгулбаев - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 09:21
Экс-судья из Чечни Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью
 
Рамзан КадыровИгорь КаляпинЕлена МилашинаЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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