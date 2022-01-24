https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769191750.html
Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров
Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.01.2022
Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров
Искать судью в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который скрылся за границей после задержания жены, будут с соблюдением закона, сообщил в своем... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:21
2022-01-24T08:21
2022-01-24T12:42
рамзан кадыров
нижний новгород
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1920x0_80_0_0_33e751b474a3589001ac64cbc44cf452.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Искать судью в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который скрылся за границей после задержания жены, будут с соблюдением закона, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.Адвокат Наталья Добронравова ранее рассказала РИА Новости, что Янгулбаев, жену которого Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью."Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону", — написал Кадыров.Ранее глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".По словам Добронравовой, жену судьи в отставке Янгулбаева неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли из Нижнего Новгорода на допрос. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в воскресенье, что Мусаева находится в спецприемнике МВД России по Чеченской Республике за оскорбление представителя правоохранительных органов и нападение на него.Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. Он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту историю, заявил, что, если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой.
https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769108977.html
https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769171735.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_200:0:2185:1489_1920x0_80_0_0_6501e502c459e9ac1bfde700d67732a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня)
08:21 24.01.2022 (обновлено: 12:42 24.01.2022)
Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Искать судью в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который скрылся за границей после задержания жены, будут с соблюдением закона, сообщил в своем телеграм-канале
глава республики Рамзан Кадыров.
Адвокат Наталья Добронравова ранее рассказала РИА Новости, что Янгулбаев, жену которого Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде
, покинул Россию
вместе с дочерью.
"Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону", — написал Кадыров.
Ранее глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".
По словам Добронравовой, жену судьи в отставке Янгулбаева неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли из Нижнего Новгорода на допрос. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
сообщил в воскресенье, что Мусаева находится в спецприемнике МВД России по Чеченской Республике за оскорбление представителя правоохранительных органов и нападение на него.
Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. Он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, комментируя эту историю, заявил, что, если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой.