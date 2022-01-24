https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769191750.html

Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров

Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.01.2022

Искать экс-судью Янгулбаева будут с соблюдением закона, заявил Кадыров

Искать судью в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который скрылся за границей после задержания жены, будут с соблюдением закона, сообщил в своем... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T08:21

2022-01-24T08:21

2022-01-24T12:42

рамзан кадыров

нижний новгород

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Искать судью в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который скрылся за границей после задержания жены, будут с соблюдением закона, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.Адвокат Наталья Добронравова ранее рассказала РИА Новости, что Янгулбаев, жену которого Зарему Мусаеву задержали в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью."Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону", — написал Кадыров.Ранее глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".По словам Добронравовой, жену судьи в отставке Янгулбаева неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли из Нижнего Новгорода на допрос. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в воскресенье, что Мусаева находится в спецприемнике МВД России по Чеченской Республике за оскорбление представителя правоохранительных органов и нападение на него.Кадыров заявлял, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. Он отмечал, что Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". По словам главы Чечни, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту историю, заявил, что, если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой.

https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769108977.html

https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769171735.html

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рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня)