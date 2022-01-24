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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220124/kadry-1769204883.html
В Хабаровском крае занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода"
В Хабаровском крае занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода" - РИА Новости, 24.01.2022
В Хабаровском крае занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода"
Власти Хабаровского края занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода", обеспечение специалистами отраслей обсудили на аппаратном совещании по вопросам... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:21
2022-01-24T10:40
общество
михаил дегтярев
worldskills russia
антон котяков
россия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Власти Хабаровского края занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода", обеспечение специалистами отраслей обсудили на аппаратном совещании по вопросам кадрового дефицита и снижения неформальной занятости во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым в понедельник."Главной темой обсуждения стала "Интересная работа, достойная зарплата" и ее направление по ликвидации кадрового голода. В крае зарегистрировано 5,5 тысячи безработных, вакансий - 22 тысячи. Кадровое обеспечение – это определяющий фактор ускоренного экономического развития. Текущая ситуация демонстрирует проблему дефицита работников, которая носит стратегический характер", - написал Дегтярев по итогам совещания в своем Telegram-канале.Он отметил, что только по реализуемым инвестпроектам до 2026 года потребуется почти 8 тысяч специалистов. По поручению президента России край совместно с правительством РФ готовит пакет социальных и демографических инициатив для всего Дальневосточного федерального округа. Параллельно продолжается работа по созданию межвузовского кампуса и проведению национального чемпионата Worldskills Russia в 2023 году.Кроме того, по словам Дегтярева, край реализует программу трудовой мобильности. "С начала ее исполнения в регион привлечено около тысячи специалистов из других регионов", - уточнил он. В ближайшее время губернатор планирует провести рабочую встречу с главой минтруда России Антоном Котяковым по вопросу увеличения доли финансирования проекта на территории региона.По мнению главы края, вопрос дефицита кадров требует комплексного подхода. "Здесь мы ведем речь об условиях проживания, стоимости жизни, комфортной среде, транспортной доступности, закреплении молодежи на местах", - констатировал Дегтярев.Над Стратегией развития региона на ближайшие пять лет будут работать еженедельно. Так, в "новом формате" уже прошло аппаратное совещание в понедельник (лимит совещания 30-40 минут - ред.). Ранее глава региона в интервью РИА Новости говорил, что понятие "дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников. Административный аппарат будет работать по-новому и с людьми, и с инвесторами.В декабре прошлого года губернатор рассказал о Стратегии развития региона на 2022-2026 годы. Реализации подлежит пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие".
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общество, михаил дегтярев, worldskills russia, антон котяков, россия
10:21 24.01.2022 (обновлено: 10:40 24.01.2022)
 
В Хабаровском крае занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода"

Власти Хабаровского края занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода" в регионе

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Власти Хабаровского края занялись ликвидацией проблемы "кадрового голода", обеспечение специалистами отраслей обсудили на аппаратном совещании по вопросам кадрового дефицита и снижения неформальной занятости во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым в понедельник.
"Главной темой обсуждения стала "Интересная работа, достойная зарплата" и ее направление по ликвидации кадрового голода. В крае зарегистрировано 5,5 тысячи безработных, вакансий - 22 тысячи. Кадровое обеспечение – это определяющий фактор ускоренного экономического развития. Текущая ситуация демонстрирует проблему дефицита работников, которая носит стратегический характер", - написал Дегтярев по итогам совещания в своем Telegram-канале.
Он отметил, что только по реализуемым инвестпроектам до 2026 года потребуется почти 8 тысяч специалистов. По поручению президента России край совместно с правительством РФ готовит пакет социальных и демографических инициатив для всего Дальневосточного федерального округа. Параллельно продолжается работа по созданию межвузовского кампуса и проведению национального чемпионата Worldskills Russia в 2023 году.
Кроме того, по словам Дегтярева, край реализует программу трудовой мобильности. "С начала ее исполнения в регион привлечено около тысячи специалистов из других регионов", - уточнил он. В ближайшее время губернатор планирует провести рабочую встречу с главой минтруда России Антоном Котяковым по вопросу увеличения доли финансирования проекта на территории региона.
По мнению главы края, вопрос дефицита кадров требует комплексного подхода. "Здесь мы ведем речь об условиях проживания, стоимости жизни, комфортной среде, транспортной доступности, закреплении молодежи на местах", - констатировал Дегтярев.
Над Стратегией развития региона на ближайшие пять лет будут работать еженедельно. Так, в "новом формате" уже прошло аппаратное совещание в понедельник (лимит совещания 30-40 минут - ред.). Ранее глава региона в интервью РИА Новости говорил, что понятие "дружелюбие" войдет в KPI для хабаровских чиновников. Административный аппарат будет работать по-новому и с людьми, и с инвесторами.
В декабре прошлого года губернатор рассказал о Стратегии развития региона на 2022-2026 годы. Реализации подлежит пять флагманских инициатив: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край здоровья. Растим будущее", "Край инноваций и новых возможностей", "Край притяжения. Туризм в удовольствие".
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Хабаровский крайОбществоМихаил ДегтяревWorldSkills RussiaАнтон КотяковРоссия
 
 
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