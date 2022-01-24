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СМИ: семья президента Буркина-Фасо покинула страну
СМИ: семья президента Буркина-Фасо покинула страну - РИА Новости, 24.01.2022
СМИ: семья президента Буркина-Фасо покинула страну
Семья президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе покинула страну на фоне сообщений о военном мятеже, передает панафриканский портал LSI Africa. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T05:39
2022-01-24T09:32
в мире
уагадугу
буркина-фасо
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Семья президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе покинула страну на фоне сообщений о военном мятеже, передает панафриканский портал LSI Africa.Ранее издание сообщало, что взбунтовавшиеся военные потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находится под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали агентству Ассошийэтед Пресс, что у резиденции президента в столице Уагадугу в воскресенье вечером были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолеты.Ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20.00 (23.00 мск) до 5.30 (8.30 мск). Позднее министерство образования Буркина-Фасо сообщило, что в понедельник и во вторник в стране будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах". Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвал военных сохранять "республиканскую позицию" и поддерживать диалог с властями.Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо. Местные СМИ также сообщали стрельбе в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией. Министр вооруженных сил Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента и заявил, что ситуация в стране под контролем. Организация NetBlocks, анализирующая работу "всемирной паутины", заявила, что в стране было зафиксировано отключение интернета.
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уагадугу
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в мире, уагадугу, буркина-фасо
05:39 24.01.2022 (обновлено: 09:32 24.01.2022)
 
СМИ: семья президента Буркина-Фасо покинула страну

LSI Africa: семья президента Буркина-Фасо Каборе покинула страну из-за "мятежа" военных

© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Буркина-Фасо Рош Марк Кристиан Каборе
Президент Буркина-Фасо Рош Марк Кристиан Каборе - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Президент Буркина-Фасо Рош Марк Кристиан Каборе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Семья президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе покинула страну на фоне сообщений о военном мятеже, передает панафриканский портал LSI Africa.
Ранее издание сообщало, что взбунтовавшиеся военные потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находится под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали агентству Ассошийэтед Пресс, что у резиденции президента в столице Уагадугу в воскресенье вечером были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолеты.
"По нашей информации семья президента Роша Каборе покинула Буркину", - пишет издание в Twitter.
Ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20.00 (23.00 мск) до 5.30 (8.30 мск). Позднее министерство образования Буркина-Фасо сообщило, что в понедельник и во вторник в стране будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах". Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвал военных сохранять "республиканскую позицию" и поддерживать диалог с властями.
Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо. Местные СМИ также сообщали стрельбе в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией. Министр вооруженных сил Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента и заявил, что ситуация в стране под контролем. Организация NetBlocks, анализирующая работу "всемирной паутины", заявила, что в стране было зафиксировано отключение интернета.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 12:46
В Буркина-Фасо опровергли информацию о задержании президента
 
В миреУагадугуБуркина-Фасо
 
 
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