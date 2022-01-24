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Кабаны, которых заметили в Мытищах, пришли из Лосиного острова
Кабаны, которых заметили в Мытищах, пришли из Лосиного острова - РИА Новости, 24.01.2022
Кабаны, которых заметили в Мытищах, пришли из Лосиного острова
Кабаны, замеченные в микрорайоне Дружба подмосковных Мытищ, живут на территории находящегося рядом национального парка "Лосиный остров" и нередко зимой выходят... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:40
2022-01-24T16:48
общество
мытищи
лосиный остров (парк)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабаны, замеченные в микрорайоне Дружба подмосковных Мытищ, живут на территории находящегося рядом национального парка "Лосиный остров" и нередко зимой выходят к людям, рассказали РИА Новости в городской администрации.Ранее в СМИ и социальных сетях появилось видео, где стадо голодных кабанов в микрорайоне Дружба Мытищ не боится близко подходить к людям."Кабаны для микрорайона Дружба городского округа Мытищи, граничащего с Лосиной биостанцией национального парка "Лосиный остров", явление самое рядовое. На самой биостанции они содержатся, обитают на территории всего нацпарка и зимой выходят за едой к людям", - рассказала РИА Новости сотрудница администрации Мытищ.Как подтвердили РИА Новости в администрации нацпарка, кабаны у них на территории есть.
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общество, мытищи, лосиный остров (парк)
16:40 24.01.2022 (обновлено: 16:48 24.01.2022)
 
Кабаны, которых заметили в Мытищах, пришли из Лосиного острова

Кабаны, замеченные в микрорайоне Дружба подмосковных Мытищ, живут в Лосином острове

© Фото : WWF/Войцех МисюкевичДикие кабаны
Дикие кабаны - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : WWF/Войцех Мисюкевич
Дикие кабаны. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабаны, замеченные в микрорайоне Дружба подмосковных Мытищ, живут на территории находящегося рядом национального парка "Лосиный остров" и нередко зимой выходят к людям, рассказали РИА Новости в городской администрации.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилось видео, где стадо голодных кабанов в микрорайоне Дружба Мытищ не боится близко подходить к людям.
"Кабаны для микрорайона Дружба городского округа Мытищи, граничащего с Лосиной биостанцией национального парка "Лосиный остров", явление самое рядовое. На самой биостанции они содержатся, обитают на территории всего нацпарка и зимой выходят за едой к людям", - рассказала РИА Новости сотрудница администрации Мытищ.
Как подтвердили РИА Новости в администрации нацпарка, кабаны у них на территории есть.
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ОбществоМытищиЛосиный остров (парк)
 
 
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