https://ria.ru/20220124/kabany-1769284599.html

Кабаны, которых заметили в Мытищах, пришли из Лосиного острова

Кабаны, которых заметили в Мытищах, пришли из Лосиного острова - РИА Новости, 24.01.2022

Кабаны, которых заметили в Мытищах, пришли из Лосиного острова

Кабаны, замеченные в микрорайоне Дружба подмосковных Мытищ, живут на территории находящегося рядом национального парка "Лосиный остров" и нередко зимой выходят... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:40

2022-01-24T16:40

2022-01-24T16:48

общество

мытищи

лосиный остров (парк)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кабаны, замеченные в микрорайоне Дружба подмосковных Мытищ, живут на территории находящегося рядом национального парка "Лосиный остров" и нередко зимой выходят к людям, рассказали РИА Новости в городской администрации.Ранее в СМИ и социальных сетях появилось видео, где стадо голодных кабанов в микрорайоне Дружба Мытищ не боится близко подходить к людям."Кабаны для микрорайона Дружба городского округа Мытищи, граничащего с Лосиной биостанцией национального парка "Лосиный остров", явление самое рядовое. На самой биостанции они содержатся, обитают на территории всего нацпарка и зимой выходят за едой к людям", - рассказала РИА Новости сотрудница администрации Мытищ.Как подтвердили РИА Новости в администрации нацпарка, кабаны у них на территории есть.

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/kaban-1753887695.html

мытищи

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общество, мытищи, лосиный остров (парк)