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Швейцарский поставщик аппаратов ИВЛ не представил ФАС запрошенные сведения
Швейцарский поставщик аппаратов ИВЛ не представил ФАС запрошенные сведения - РИА Новости, 24.01.2022
Швейцарский поставщик аппаратов ИВЛ не представил ФАС запрошенные сведения
Швейцарский поставщик аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Hamilton Medical AG не представил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:31
2022-01-24T09:31
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Швейцарский поставщик аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Hamilton Medical AG не представил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России запрашиваемые сведения по делу, сообщает ведомство."Служба запросила информацию в рамках антимонопольного дела по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в госзакупках на поставку аппаратов ИВЛ... Однако швейцарский производитель ИВЛ запрашиваемые сведения не предоставил, а также не направил в антимонопольную службу мотивированных пояснений о причинах неисполнения требования комиссии ФАС России", - говорится в сообщении.Добавляется, что в случае установления вины в совершении административного правонарушения компании грозит штраф.В августе ведомство сообщало о возбуждении дела в отношении этого швейцарского поставщика. Оно выявило, что компания направляла своим дистрибьюторам (экономически зависимым субъектам правоотношений) указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах, считают в ФАС.
https://ria.ru/20220121/aktsii-1768880084.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
09:31 24.01.2022
 
Швейцарский поставщик аппаратов ИВЛ не представил ФАС запрошенные сведения

Швейцарский поставщик ИВЛ Hamilton Medical AG не представил ФАС запрошенные сведения

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Швейцарский поставщик аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Hamilton Medical AG не представил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России запрашиваемые сведения по делу, сообщает ведомство.
"Служба запросила информацию в рамках антимонопольного дела по признакам координации действий официальных дистрибьюторов производителя при участии в госзакупках на поставку аппаратов ИВЛ... Однако швейцарский производитель ИВЛ запрашиваемые сведения не предоставил, а также не направил в антимонопольную службу мотивированных пояснений о причинах неисполнения требования комиссии ФАС России", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в случае установления вины в совершении административного правонарушения компании грозит штраф.
В августе ведомство сообщало о возбуждении дела в отношении этого швейцарского поставщика. Оно выявило, что компания направляла своим дистрибьюторам (экономически зависимым субъектам правоотношений) указания по участию в государственных и муниципальных закупках. В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между дистрибьюторами, что привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах, считают в ФАС.
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