https://ria.ru/20220124/italiya-1769340607.html

Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно

Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно - РИА Новости, 24.01.2022

Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно

Первый тур выборов президента Италии ожидаемо не выявил победителя: подавляющее большинство бюллетеней оказались пустыми. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T23:49

2022-01-24T23:49

2022-01-24T23:49

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выборы

италия

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РИМ, 24 янв – РИА Новости. Первый тур выборов президента Италии ожидаемо не выявил победителя: подавляющее большинство бюллетеней оказались пустыми.Подсчет поданных голосов в прямом эфире ведет председатель палаты депутатов итальянского парламента Роберто Фико. Таким образом, во вторник состоится второй тур голосования.Перед голосованием все основные политические силы парламента объявили о намерении проголосовать в 1-м туре пустым бюллетенем. В преддверии процедуры партиям и коалициям не удалось согласовать весомые кандидатуры на высший государственный пост.В ходе подсчета выяснилось, что несколько десятков голосов получил бывший судья Конституционного суда Паоло Маддалена. Окончательные результаты станут известны позднее вечером.Правом голоса для избрания главы государства обладают 1009 "больших выборщиков": это 321 сенатор, включая шесть пожизненных: 630 депутатов и 58 делегатов от всех 20 областей страны, которых ранее выбрали региональные советы. Избрание главы государства "проводится тайным голосованием большинством в две трети собрания". После третьего тура для избрания достаточно набрать простое большинство голосов. Таким образом, в четвертом туре и после него победитель должен заручиться поддержкой 505 выборщиков.Опрошенные РИА Новости парламентарии сошлись во мнении, что имя нового главы государства будет известно не раньше четверга.

https://ria.ru/20220122/berluskoni-1769089792.html

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в мире, выборы, италия