https://ria.ru/20220124/istrebitel-1769340874.html

Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море

Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море - РИА Новости, 25.01.2022

Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море

Новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-24T23:52

2022-01-24T23:52

2022-01-25T00:47

в мире

сша

f-35

южно-китайское море

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море, сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.Пилот находится "стабильном состоянии". В результате происшествия также пострадали семь моряков, трое из них эвакуированы в госпиталь на Филиппинах. Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.

https://ria.ru/20220124/flot-1768960253.html

сша

южно-китайское море

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в мире, сша, f-35, южно-китайское море