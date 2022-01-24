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Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море - РИА Новости, 25.01.2022
Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
Новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-24T23:52
2022-01-25T00:47
в мире
сша
f-35
южно-китайское море
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море, сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.Пилот находится "стабильном состоянии". В результате происшествия также пострадали семь моряков, трое из них эвакуированы в госпиталь на Филиппинах. Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.
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в мире, сша, f-35, южно-китайское море
23:52 24.01.2022 (обновлено: 00:47 25.01.2022)
 
Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море

Истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море при попытке приземления на авианосец ВМС США

© AP Photo / Ana BrigidaСамолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth
Самолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Ana Brigida
Самолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море, сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.
"Инцидент с F-35С Lightning II... произошел при посадке на палубе, когда "Карл Винсон" проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом", - сказано в пресс-релизе.
Пилот находится "стабильном состоянии". В результате происшествия также пострадали семь моряков, трое из них эвакуированы в госпиталь на Филиппинах.
Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.
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В миреСШАF-35Южно-Китайское море
 
 
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