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Истерика США и НАТО по Украине обрамлена ложью и фейками, заявил Песков
Истерика США и НАТО по Украине обрамлена ложью и фейками, заявил Песков - РИА Новости, 24.01.2022
Истерика США и НАТО по Украине обрамлена ложью и фейками, заявил Песков
Эскалация напряженности вокруг Украины происходит не из-за того, что делает Россия, а из-за информационной истерики и того, что делают НАТО и США, и за счет той РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:43
2022-01-24T14:50
в мире
украина
сша
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эскалация напряженности вокруг Украины происходит не из-за того, что делает Россия, а из-за информационной истерики и того, что делают НАТО и США, и за счет той информации, которую они распространяют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Песков отметил, что эскалация напряженности на Украине "обрамлена огромным количеством ложной информации"."Просто ложью. Я имею в виду те самые фейки", - сказал он."Это все происходит из-за того, что делает НАТО, Соединенные Штаты и за счет той информации, которую они распространяют", - заявил он.
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, россия
14:43 24.01.2022 (обновлено: 14:50 24.01.2022)
 
Истерика США и НАТО по Украине обрамлена ложью и фейками, заявил Песков

Песков: информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эскалация напряженности вокруг Украины происходит не из-за того, что делает Россия, а из-за информационной истерики и того, что делают НАТО и США, и за счет той информации, которую они распространяют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что эскалация напряженности на Украине "обрамлена огромным количеством ложной информации".
"Просто ложью. Я имею в виду те самые фейки", - сказал он.
"Это все происходит из-за того, что делает НАТО, Соединенные Штаты и за счет той информации, которую они распространяют", - заявил он.
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В миреУкраинаСШАДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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