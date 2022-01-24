https://ria.ru/20220124/iskander-m-1769194160.html
В ЦВО поступят два дивизионных комплекса "Искандер-М"
В ЦВО поступят два дивизионных комплекса "Искандер-М" - РИА Новости, 24.01.2022
В ЦВО поступят два дивизионных комплекса "Искандер-М"
Два дивизионных комплекса "Искандер-М" в 2022 году поступят на вооружение Центрального военного округа, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:05
2022-01-24T09:05
2022-01-24T09:05
новое оружие россии
безопасность
александр лапин
центральный военный округ
искандер-м
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Два дивизионных комплекса "Искандер-М" в 2022 году поступят на вооружение Центрального военного округа, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин."Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами "Искандер-М", - сказал Лапин.Всего в 2022 году военный округ получит более 1,3 тысячи единиц вооружения и военной техники, что позволит завершить оснащение современными образцами двух зенитно-ракетных полков и семи подразделений."Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
https://ria.ru/20211023/iskander-e-1755905826.html
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безопасность, александр лапин, центральный военный округ, искандер-м
В ЦВО поступят два дивизионных комплекса "Искандер-М"
На вооружение Центрального военного округа поступят два дивизионных комплекса "Искандер-М"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Два дивизионных комплекса "Искандер-М" в 2022 году поступят на вооружение Центрального военного округа, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
"Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами "Искандер-М
", - сказал Лапин
.
Всего в 2022 году военный округ получит более 1,3 тысячи единиц вооружения и военной техники, что позволит завершить оснащение современными образцами двух зенитно-ракетных полков и семи подразделений.
"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.