https://ria.ru/20220124/isk-1769194442.html
Владелец "М 13" Клюшин подал иск к Bloomberg
Владелец "М 13" Клюшин подал иск к Bloomberg - РИА Новости, 24.01.2022
Владелец "М 13" Клюшин подал иск к Bloomberg
Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин подал в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление по делу о защите деловой репутации в отношении... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:08
2022-01-24T09:08
2022-01-24T09:08
экономика
сша
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ЖЕНЕВА, 24 янв – РИА Новости. Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин подал в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление по делу о защите деловой репутации в отношении информационного агентства Bloomberg и его московской редакции, сообщила РИА Новости адвокат Клюшина Олеся Лыкова.Арестованный в Швейцарии Клюшин был экстрадирован в США в декабре прошлого года. Он обвиняется в США в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. Пятого января на заседании американского суда он не признал вины по вменяемым ему преступлениям."В исковом требовании истец просит суд признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию владельца компании "М 13" Владислава Клюшина целый ряд изложенных в публикации сведений и обязать редакцию Bloomberg удалить их, а также обязать ответчиков опубликовать опровержение на сайте издания", - сообщила она.Лыкова подчеркнула, что требования ее клиента касаются статьи на сайте Bloomberg "США поймали кремлевского инсайдера, у которого могут быть секреты взлома 2016 года" от 3 января 2022 года, в которой указываются обстоятельства задержания Клюшина швейцарскими властями по требованию американской стороны в марте 2021 года.По ее словам, в качестве соответчиков указаны представительство Bloomberg в Москве, а также журналисты издания Генри Мейер, Ирина Резник и Хьюго Миллер. Иск был подан 22 января.
https://ria.ru/20220121/prigozhin-1768989191.html
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экономика, сша, швейцария, москва, владислав клюшин
Владелец "М 13" Клюшин подал иск к Bloomberg
Владелец "М 13" Клюшин подал иск к Bloomberg по делу о защите деловой репутации
ЖЕНЕВА, 24 янв – РИА Новости. Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин подал в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление по делу о защите деловой репутации в отношении информационного агентства Bloomberg и его московской редакции, сообщила РИА Новости адвокат Клюшина Олеся Лыкова.
Арестованный в Швейцарии
Клюшин был экстрадирован в США
в декабре прошлого года. Он обвиняется в США в совершении экономических преступлений, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. Пятого января на заседании американского суда он не признал вины по вменяемым ему преступлениям.
"В исковом требовании истец просит суд признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию владельца компании "М 13" Владислава Клюшина
целый ряд изложенных в публикации сведений и обязать редакцию Bloomberg
удалить их, а также обязать ответчиков опубликовать опровержение на сайте издания", - сообщила она.
Лыкова подчеркнула, что требования ее клиента касаются статьи на сайте Bloomberg "США поймали кремлевского инсайдера, у которого могут быть секреты взлома 2016 года" от 3 января 2022 года, в которой указываются обстоятельства задержания Клюшина швейцарскими властями по требованию американской стороны в марте 2021 года.
По ее словам, в качестве соответчиков указаны представительство Bloomberg в Москве, а также журналисты издания Генри Мейер, Ирина Резник и Хьюго Миллер. Иск был подан 22 января.