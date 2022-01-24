https://ria.ru/20220124/gretsiya-1769280641.html

Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну

Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну - РИА Новости, 24.01.2022

Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну

Правила въезда для международных путешественников в Грецию будут продлены до понедельника, 7 февраля, сообщает SchengenVisaInfo.com со ссылкой на Управление... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:25

2022-01-24T18:25

2022-01-24T18:25

туризм

греция

новости - туризм

туристы

туризм

россия

куда поехать

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598451748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2f846cd0ce750f95a6e313d179c0277.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правила въезда для международных путешественников в Грецию будут продлены до понедельника, 7 февраля, сообщает SchengenVisaInfo.com со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAA).Требование предъявить отрицательный результат ПЦР-теста продолжает действовать для всех туристов независимо от их прививочного статуса. Все путешественники старше пяти лет должны пройти исследование не ранее чем 72 часа до вылета. Альтернатива – справка о тесте на антиген (не старше 24 часов). В силе остается правило заполнять форму определения местонахождения пассажира (PLF), полученный QR-код нужно будет предъявить при регистрации на рейс.Путешественников с положительным результатом теста отправляют на пятидневный карантин. Изоляция может быть продлена, если симптомы болезни не пройдут.Граждане ряда стран, в том числе и России, есть дополнительное условие. Они должны также сдать экспресс- или ПЦР-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) уже по прибытии в Грецию. Правило не распространяется на детей младше пяти лет.

https://ria.ru/20211223/gretsiya-1765129767.html

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь