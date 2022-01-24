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Туризм
https://ria.ru/20220124/gretsiya-1769280641.html
Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну
Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну - РИА Новости, 24.01.2022
Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну
Правила въезда для международных путешественников в Грецию будут продлены до понедельника, 7 февраля, сообщает SchengenVisaInfo.com со ссылкой на Управление... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:25
2022-01-24T18:25
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правила въезда для международных путешественников в Грецию будут продлены до понедельника, 7 февраля, сообщает SchengenVisaInfo.com со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAA).Требование предъявить отрицательный результат ПЦР-теста продолжает действовать для всех туристов независимо от их прививочного статуса. Все путешественники старше пяти лет должны пройти исследование не ранее чем 72 часа до вылета. Альтернатива – справка о тесте на антиген (не старше 24 часов). В силе остается правило заполнять форму определения местонахождения пассажира (PLF), полученный QR-код нужно будет предъявить при регистрации на рейс.Путешественников с положительным результатом теста отправляют на пятидневный карантин. Изоляция может быть продлена, если симптомы болезни не пройдут.Граждане ряда стран, в том числе и России, есть дополнительное условие. Они должны также сдать экспресс- или ПЦР-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) уже по прибытии в Грецию. Правило не распространяется на детей младше пяти лет.
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греция, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
18:25 24.01.2022
 
Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну

Правила въезда иностранных туристов в Грецию продлены до 7 ноября

© AP Photo / Harry NakosТуристы в аэропорту Ираклиона, Греция
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Harry Nakos
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правила въезда для международных путешественников в Грецию будут продлены до понедельника, 7 февраля, сообщает SchengenVisaInfo.com со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAA).
Требование предъявить отрицательный результат ПЦР-теста продолжает действовать для всех туристов независимо от их прививочного статуса. Все путешественники старше пяти лет должны пройти исследование не ранее чем 72 часа до вылета. Альтернатива – справка о тесте на антиген (не старше 24 часов).
В силе остается правило заполнять форму определения местонахождения пассажира (PLF), полученный QR-код нужно будет предъявить при регистрации на рейс.
Путешественников с положительным результатом теста отправляют на пятидневный карантин. Изоляция может быть продлена, если симптомы болезни не пройдут.
Граждане ряда стран, в том числе и России, есть дополнительное условие. Они должны также сдать экспресс- или ПЦР-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) уже по прибытии в Грецию. Правило не распространяется на детей младше пяти лет.
Салоники - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 18:00Туризм
В Греции ужесточили антиковидные правила
 
ТуризмГрецияНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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