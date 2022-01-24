https://ria.ru/20220124/gretsiya-1769280641.html
Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну
Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну - РИА Новости, 24.01.2022
Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну
Правила въезда для международных путешественников в Грецию будут продлены до понедельника, 7 февраля, сообщает SchengenVisaInfo.com со ссылкой на Управление... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:25
2022-01-24T18:25
2022-01-24T18:25
туризм
греция
новости - туризм
туристы
туризм
россия
куда поехать
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598451748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2f846cd0ce750f95a6e313d179c0277.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правила въезда для международных путешественников в Грецию будут продлены до понедельника, 7 февраля, сообщает SchengenVisaInfo.com со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAA).Требование предъявить отрицательный результат ПЦР-теста продолжает действовать для всех туристов независимо от их прививочного статуса. Все путешественники старше пяти лет должны пройти исследование не ранее чем 72 часа до вылета. Альтернатива – справка о тесте на антиген (не старше 24 часов). В силе остается правило заполнять форму определения местонахождения пассажира (PLF), полученный QR-код нужно будет предъявить при регистрации на рейс.Путешественников с положительным результатом теста отправляют на пятидневный карантин. Изоляция может быть продлена, если симптомы болезни не пройдут.Граждане ряда стран, в том числе и России, есть дополнительное условие. Они должны также сдать экспресс- или ПЦР-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) уже по прибытии в Грецию. Правило не распространяется на детей младше пяти лет.
https://ria.ru/20211223/gretsiya-1765129767.html
греция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598451748_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_71625273c828d85a9d76f4920ab0c53e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
Греция продлила действующие правила въезда туристов в страну
Правила въезда иностранных туристов в Грецию продлены до 7 ноября
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Правила въезда для международных путешественников в Грецию будут продлены до понедельника, 7 февраля, сообщает
SchengenVisaInfo.com со ссылкой на Управление гражданской авиации страны (CAA).
Требование предъявить отрицательный результат ПЦР-теста продолжает действовать для всех туристов независимо от их прививочного статуса. Все путешественники старше пяти лет должны пройти исследование не ранее чем 72 часа до вылета. Альтернатива – справка о тесте на антиген (не старше 24 часов).
В силе остается правило заполнять форму определения местонахождения пассажира (PLF), полученный QR-код нужно будет предъявить при регистрации на рейс.
Путешественников с положительным результатом теста отправляют на пятидневный карантин. Изоляция может быть продлена, если симптомы болезни не пройдут.
Граждане ряда стран, в том числе и России, есть дополнительное условие. Они должны также сдать экспресс- или ПЦР-тест на коронавирус (независимо от того, привиты они или нет) уже по прибытии в Грецию. Правило не распространяется на детей младше пяти лет.