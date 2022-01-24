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Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется
Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется - РИА Новости, 24.01.2022
Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах все время усложняется. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:12
2022-01-24T15:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах все время усложняется."Обстановка на южных границах все время усложняется", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Ранее Минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".
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Лукашенко: "Мы просто хотим защитить нашу южную границу"
Лукашенко: нам придется развернуть близ украинской границы целый контингент белорусской армии.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:12 24.01.2022 (обновлено: 15:27 24.01.2022)
 
Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется

Президент Белоруссии Лукашенко: обстановка на южных границах страны все время усложняется

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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах все время усложняется.
"Обстановка на южных границах все время усложняется", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Ранее Минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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