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Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется

Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется - РИА Новости, 24.01.2022

Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах все время усложняется. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:12

2022-01-24T11:12

2022-01-24T15:27

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах все время усложняется."Обстановка на южных границах все время усложняется", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Ранее Минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".

https://ria.ru/20220121/belorussiya-1768938615.html

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Лукашенко: "Мы просто хотим защитить нашу южную границу" Лукашенко: нам придется развернуть близ украинской границы целый контингент белорусской армии. 2022-01-24T11:12 true PT0M53S

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в мире, белоруссия, александр лукашенко