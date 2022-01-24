https://ria.ru/20220124/granitsy-1769216287.html
Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется
Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется - РИА Новости, 24.01.2022
Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах все время усложняется. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:12
2022-01-24T11:12
2022-01-24T15:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769270217_0:24:600:362_1920x0_80_0_0_a213917a1f5aa0c709f37bd9f0f36e35.jpg
МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах все время усложняется."Обстановка на южных границах все время усложняется", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Ранее Минобороны Белоруссии отмечало рост военной активности в соседних со страной государствах ЕС. Лукашенко заявлял, что Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам главы государства, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техники, вооружения. Также он заявлял, что Украина наращивает силы у границ Белоруссии, сосредотачивая подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов".
https://ria.ru/20220121/belorussiya-1768938615.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769270217_44:0:557:385_1920x0_80_0_0_073c184a6730925eb55604ee0d04abc0.jpg
Лукашенко: "Мы просто хотим защитить нашу южную границу"
Лукашенко: нам придется развернуть близ украинской границы целый контингент белорусской армии.
2022-01-24T11:12
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:12 24.01.2022 (обновлено: 15:27 24.01.2022)
Лукашенко заявил, что обстановка на южных границах страны усложняется
Президент Белоруссии Лукашенко: обстановка на южных границах страны все время усложняется