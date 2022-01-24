Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/gotovnost-1769336091.html
США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом
США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом - РИА Новости, 24.01.2022
США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом
США повышают готовность войск на территории страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны Джон... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T22:36
2022-01-24T23:40
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
европа
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. США повышают готовность войск на территории страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби.По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин также привел некоторые воинские части в США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу."Их численность достигает 8,5 тысячи. &lt;...&gt; Основная часть этих сил — наземные", — сказал Кирби журналистам.Представитель ведомства добавил, что решений об отправке военных в Европу пока не принималось.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками по НАТО возможности расширения военного присутствия на восточном фланге.Сегодня альянс уже выступил с официальным заявлением, подтвердив наращивание присутствия в Восточной Европе. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет в Болгарию корабли, Нидерланды перебрасывают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию.Действия членов НАТО противоречат предложениям Москвы по гарантиям безопасности, которые Вашингтону и его союзникам направили в конце прошлого года. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220124/sderzhivanie-1769334972.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, европа, джон кирби
22:36 24.01.2022 (обновлено: 23:40 24.01.2022)
 
США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом

Пентагон: США привели 8,5 тысячи военных в состояние готовности для переброски в Европу

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. США повышают готовность войск на территории страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби.
По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин также привел некоторые воинские части в США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу.
"Их численность достигает 8,5 тысячи. <...> Основная часть этих сил — наземные", — сказал Кирби журналистам.
Представитель ведомства добавил, что решений об отправке военных в Европу пока не принималось.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками по НАТО возможности расширения военного присутствия на восточном фланге.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
22:24
В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России
Сегодня альянс уже выступил с официальным заявлением, подтвердив наращивание присутствия в Восточной Европе. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет в Болгарию корабли, Нидерланды перебрасывают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию.
Действия членов НАТО противоречат предложениям Москвы по гарантиям безопасности, которые Вашингтону и его союзникам направили в конце прошлого года. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.
В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАЕвропаДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
Лента новостейМолния
СМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине