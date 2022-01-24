https://ria.ru/20220124/gotovnost-1769336091.html

США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом

США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом - РИА Новости, 24.01.2022

США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом

США повышают готовность войск на территории страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны Джон... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T22:36

2022-01-24T22:36

2022-01-24T23:40

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

европа

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. США повышают готовность войск на территории страны и за рубежом из-за ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби.По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин также привел некоторые воинские части в США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу."Их численность достигает 8,5 тысячи. <...> Основная часть этих сил — наземные", — сказал Кирби журналистам.Представитель ведомства добавил, что решений об отправке военных в Европу пока не принималось.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками по НАТО возможности расширения военного присутствия на восточном фланге.Сегодня альянс уже выступил с официальным заявлением, подтвердив наращивание присутствия в Восточной Европе. В частности, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет в Болгарию корабли, Нидерланды перебрасывают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность. Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию.Действия членов НАТО противоречат предложениям Москвы по гарантиям безопасности, которые Вашингтону и его союзникам направили в конце прошлого года. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток.В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

https://ria.ru/20220124/sderzhivanie-1769334972.html

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, европа, джон кирби