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В пресс-службе Кремля выразили соболезнования из-за смерти Горбуновой

В пресс-службе Кремля выразили соболезнования из-за смерти Горбуновой - РИА Новости, 24.01.2022

В пресс-службе Кремля выразили соболезнования из-за смерти Горбуновой

В управлении пресс-службы и информации президента РФ считают, что скоропостижно скончавшаяся на 48-м году жизни журналистка РИА Новости Наталья Горбунова была... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:26

2022-01-24T16:26

2022-01-24T17:54

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В управлении пресс-службы и информации президента РФ считают, что скоропостижно скончавшаяся на 48-м году жизни журналистка РИА Новости Наталья Горбунова была одной из самых сильных в "кремлевском пуле"."Когда он (пул работающих с Кремлем журналистов) только начинал формироваться, ее творческая принципиальность и профессионализм в сочетании с лучшими человеческими качествами не только задали высокую планку качества российской агентской информации, но и немало помогли пресс-службе главы государства наладить плодотворные рабочие отношения с коллегами-журналистами. В жестком графике работы прессы на президентских мероприятиях она всегда находила возможность помочь товарищам – и нисколько не изменилась, став руководителем. Искренне скорбим, что Наташа ушла из жизни", - сказали РИА Новости в управлении.Наталья Горбунова пришла на работу в РИА Новости в 1994 году. Около десяти лет освещала деятельность президента и правительства. В качестве специального корреспондента, а затем координатора "президентской группы" выезжала в командировки по России и за рубеж с первыми лицами страны. Затем перешла на административную работу, заняла пост одного из руководителей новостной службы агентства. Награждалась госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента России.

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