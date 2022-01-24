https://ria.ru/20220124/gorbunova-1769281830.html
В пресс-службе Кремля выразили соболезнования из-за смерти Горбуновой
В пресс-службе Кремля выразили соболезнования из-за смерти Горбуновой - РИА Новости, 24.01.2022
В пресс-службе Кремля выразили соболезнования из-за смерти Горбуновой
В управлении пресс-службы и информации президента РФ считают, что скоропостижно скончавшаяся на 48-м году жизни журналистка РИА Новости Наталья Горбунова была... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:26
2022-01-24T16:26
2022-01-24T17:54
медиа - общество
миа "россия сегодня"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769299109_0:0:1134:638_1920x0_80_0_0_d50f51a3c7cab59aaab7a124a1a8626b.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В управлении пресс-службы и информации президента РФ считают, что скоропостижно скончавшаяся на 48-м году жизни журналистка РИА Новости Наталья Горбунова была одной из самых сильных в "кремлевском пуле"."Когда он (пул работающих с Кремлем журналистов) только начинал формироваться, ее творческая принципиальность и профессионализм в сочетании с лучшими человеческими качествами не только задали высокую планку качества российской агентской информации, но и немало помогли пресс-службе главы государства наладить плодотворные рабочие отношения с коллегами-журналистами. В жестком графике работы прессы на президентских мероприятиях она всегда находила возможность помочь товарищам – и нисколько не изменилась, став руководителем. Искренне скорбим, что Наташа ушла из жизни", - сказали РИА Новости в управлении.Наталья Горбунова пришла на работу в РИА Новости в 1994 году. Около десяти лет освещала деятельность президента и правительства. В качестве специального корреспондента, а затем координатора "президентской группы" выезжала в командировки по России и за рубеж с первыми лицами страны. Затем перешла на административную работу, заняла пост одного из руководителей новостной службы агентства. Награждалась госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента России.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769300462_0:0:604:453_1920x0_80_0_0_07096f0c12697e2bfb988a508ef6a03d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, миа "россия сегодня", россия
16:26 24.01.2022 (обновлено: 17:54 24.01.2022)
В пресс-службе Кремля выразили соболезнования из-за смерти Горбуновой
В пресс-службе Кремля Наталью Горбунову запомнили как одну из сильнейших в пуле
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В управлении пресс-службы и информации президента РФ считают, что скоропостижно скончавшаяся на 48-м году жизни журналистка РИА Новости Наталья Горбунова была одной из самых сильных в "кремлевском пуле".
"Когда он (пул работающих с Кремлем журналистов) только начинал формироваться, ее творческая принципиальность и профессионализм в сочетании с лучшими человеческими качествами не только задали высокую планку качества российской агентской информации, но и немало помогли пресс-службе главы государства наладить плодотворные рабочие отношения с коллегами-журналистами. В жестком графике работы прессы на президентских мероприятиях она всегда находила возможность помочь товарищам – и нисколько не изменилась, став руководителем. Искренне скорбим, что Наташа ушла из жизни", - сказали РИА Новости в управлении.
Наталья Горбунова пришла на работу в РИА Новости в 1994 году. Около десяти лет освещала деятельность президента и правительства. В качестве специального корреспондента, а затем координатора "президентской группы" выезжала в командировки по России
и за рубеж с первыми лицами страны. Затем перешла на административную работу, заняла пост одного из руководителей новостной службы агентства. Награждалась госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента России.