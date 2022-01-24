https://ria.ru/20220124/gorbunova-1769276066.html

Умерла журналистка Наталья Горбунова

Умерла журналистка Наталья Горбунова - РИА Новости, 24.01.2022

Умерла журналистка Наталья Горбунова

Умерла журналистка Наталья Горбунова, долгие годы входившая в "кремлевский пул" от РИА Новости и работавшая с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:01

2022-01-24T16:01

2022-01-24T17:55

медиа - общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Умерла журналистка Наталья Горбунова, долгие годы входившая в "кремлевский пул" от РИА Новости и работавшая с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным."Наталья скоропостижно скончалась", — сообщили РИА Новости близкие Натальи, которой в феврале должно было исполниться 48 лет.Горбунова пришла на работу в РИА Новости в 1994 году. Около десяти лет освещала деятельность главы государства и правительства. В качестве специального корреспондента, а затем координатора "президентской группы" выезжала в командировки по России и за рубеж с первыми лицами страны. Затем перешла на административную работу, заняла пост одного из руководителей новостной службы агентства."Хороший человек. Товарищ. Профессионал. Жаль, что так случилось", — прокомментировал РИА Новости трагическую кончину журналистки работавший в свое время вместе с ней в "кремлевском пуле" Олег Осипов — помощник зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.Заместитель директора Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова начала работать с Натальей в 2003 году.В управлении пресс-службы и информации президента Горбунову считали одной из самых сильных в "пуле"."Когда он только начинал формироваться, ее творческая принципиальность и профессионализм в сочетании с лучшими человеческими качествами не только задали высокую планку качества российской агентской информации, но и немало помогли пресс-службе главы государства наладить плодотворные рабочие отношения с коллегами-журналистами. В жестком графике работы прессы на президентских мероприятиях она всегда находила возможность помочь товарищам — и нисколько не изменилась, став руководителем. Искренне скорбим, что Наташа ушла из жизни", — сказали РИА Новости в управлении.Наталья Горбунова отмечена госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медиа - общество, миа "россия сегодня"