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Умерла журналистка Наталья Горбунова
Умерла журналистка Наталья Горбунова - РИА Новости, 24.01.2022
Умерла журналистка Наталья Горбунова
Умерла журналистка Наталья Горбунова, долгие годы входившая в "кремлевский пул" от РИА Новости и работавшая с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:01
2022-01-24T17:55
медиа - общество
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Умерла журналистка Наталья Горбунова, долгие годы входившая в "кремлевский пул" от РИА Новости и работавшая с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным."Наталья скоропостижно скончалась", — сообщили РИА Новости близкие Натальи, которой в феврале должно было исполниться 48 лет.Горбунова пришла на работу в РИА Новости в 1994 году. Около десяти лет освещала деятельность главы государства и правительства. В качестве специального корреспондента, а затем координатора "президентской группы" выезжала в командировки по России и за рубеж с первыми лицами страны. Затем перешла на административную работу, заняла пост одного из руководителей новостной службы агентства."Хороший человек. Товарищ. Профессионал. Жаль, что так случилось", — прокомментировал РИА Новости трагическую кончину журналистки работавший в свое время вместе с ней в "кремлевском пуле" Олег Осипов — помощник зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.Заместитель директора Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова начала работать с Натальей в 2003 году.В управлении пресс-службы и информации президента Горбунову считали одной из самых сильных в "пуле"."Когда он только начинал формироваться, ее творческая принципиальность и профессионализм в сочетании с лучшими человеческими качествами не только задали высокую планку качества российской агентской информации, но и немало помогли пресс-службе главы государства наладить плодотворные рабочие отношения с коллегами-журналистами. В жестком графике работы прессы на президентских мероприятиях она всегда находила возможность помочь товарищам — и нисколько не изменилась, став руководителем. Искренне скорбим, что Наташа ушла из жизни", — сказали РИА Новости в управлении.Наталья Горбунова отмечена госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента России.
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медиа - общество, миа "россия сегодня"
16:01 24.01.2022 (обновлено: 17:55 24.01.2022)
 
Умерла журналистка Наталья Горбунова

Умерла журналистка Наталья Горбунова, входившая в "кремлевский пул" от РИА Новости

© РИА НовостиНаталья Горбунова
Наталья Горбунова - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Умерла журналистка Наталья Горбунова, долгие годы входившая в "кремлевский пул" от РИА Новости и работавшая с Борисом Ельциным и Владимиром Путиным.
"Наталья скоропостижно скончалась", — сообщили РИА Новости близкие Натальи, которой в феврале должно было исполниться 48 лет.
Горбунова пришла на работу в РИА Новости в 1994 году. Около десяти лет освещала деятельность главы государства и правительства. В качестве специального корреспондента, а затем координатора "президентской группы" выезжала в командировки по России и за рубеж с первыми лицами страны. Затем перешла на административную работу, заняла пост одного из руководителей новостной службы агентства.
"Хороший человек. Товарищ. Профессионал. Жаль, что так случилось", — прокомментировал РИА Новости трагическую кончину журналистки работавший в свое время вместе с ней в "кремлевском пуле" Олег Осипов — помощник зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.
Заместитель директора Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова начала работать с Натальей в 2003 году.

"Уже несколько лет в свои 30 она тогда возглавляла самое серьезное подразделение в любом СМИ — работающее с правительством и президентом. Смешливость и жизнерадостность сочетались в ней с серьезным подходом к работе и гиперответственностью, опоздание с новостью, ошибку любого из своих сотрудников воспринимала как свою личную недоработку", — рассказывает Глушакова.

В управлении пресс-службы и информации президента Горбунову считали одной из самых сильных в "пуле".
"Когда он только начинал формироваться, ее творческая принципиальность и профессионализм в сочетании с лучшими человеческими качествами не только задали высокую планку качества российской агентской информации, но и немало помогли пресс-службе главы государства наладить плодотворные рабочие отношения с коллегами-журналистами. В жестком графике работы прессы на президентских мероприятиях она всегда находила возможность помочь товарищам — и нисколько не изменилась, став руководителем. Искренне скорбим, что Наташа ушла из жизни", — сказали РИА Новости в управлении.
Наталья Горбунова отмечена госнаградами, в том числе дважды получала благодарности президента России.
 
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