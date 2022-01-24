https://ria.ru/20220124/germaniya-1769277888.html

Глава ХДС призвал Берлин не блокировать поставки оружия Киеву

Глава ХДС призвал Берлин не блокировать поставки оружия Киеву - РИА Новости, 24.01.2022

Глава ХДС призвал Берлин не блокировать поставки оружия Киеву

Председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал власти страны не блокировать поставки вооружений Украине. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:06

2022-01-24T16:06

2022-01-24T16:12

в мире

украина

европа

германия

андрей мельник

ситуация в днр и лнр

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал власти страны не блокировать поставки вооружений Украине.Вопрос поставок вооружений Германией Украины регулярно ставят украинские власти. Посол Украины Андрей Мельник заявлял, что неизменность этой позиции может сказаться на отношениях двух стран."Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным вооружением - уже в силу ответственности перед лицом нашей истории, но также и для того, чтобы обеспечить политический миропорядок в Европе, что также обязана делать и Россия", - написал он в Twitter в понедельник.При этом члены правительства ФРГ, обосновывая отказ поставлять летальное оружие Украине, также ссылаются на историческую ответственность, имея в виду события Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220121/sholts-1768993135.html

https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html

украина

европа

германия

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в мире, украина, европа, германия, андрей мельник, ситуация в днр и лнр, фридрих мерц