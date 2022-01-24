https://ria.ru/20220124/germaniya-1769264125.html

Украинское СМИ назвало Германию "пособником агрессора"

Украинское СМИ назвало Германию "пособником агрессора" - РИА Новости, 24.01.2022

Украинское СМИ назвало Германию "пособником агрессора"

Украинское интернет-издание "Европейская правда" в редакционной статье назвало Германию "пособником агрессора" из-за блокирования военной помощи Киеву. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:55

2022-01-24T14:55

2022-01-24T14:55

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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Украинское интернет-издание "Европейская правда" в редакционной статье назвало Германию "пособником агрессора" из-за блокирования военной помощи Киеву.Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии в Киеве Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву. Глава минобороны ФРГ Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт в Донбассе."Если коротко, Германия все больше становится пособником агрессора в восприятии украинцев", - говорится в статье.При этом издание заявляет, что украинцы воспринимают Германию, прежде всего, как государство, которое запрещает продажу своего оружия Украине и, злоупотребляя механизмами НАТО, блокирует поставки оружия другими партнерами Киева, что подрывает обороноспособность украинского государства, а также блокирует продвижение Украины к членству в НАТО. По мнению издания, такой политикой Германия "становится участником конфликта, причем на стороне агрессора".Начиная с 2014 года, страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада ,Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769257715.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769249112.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769206669.html

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