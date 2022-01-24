14:14 24.01.2022 (обновлено: 14:49 24.01.2022)
МИД Германии сохранит дипломатическое присутствие на Украине
МИД Германии обеспечит возможность немецким гражданам выехать из Украины
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии предлагает членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину, заявил представитель ведомства Кристофер Бургер.
"Могу сообщить, что принято решение о том, что членам семей сотрудников наших представительств на Украине, а также членам сотрудников немецких организаций на Украине, например, Института Гёте, Службы академических обменов, представляется возможность добровольного выезда из Украины", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.
По его словам, если член семьи хочет покинуть Украину, то МИД или работодатель оплатит затраты на дорогу.
"Это мера, которую мы приняли, чтобы обеспечить безопасность людей, за которых мы там несем ответственность", - добавил Бургер.
Он отметил, что Германия сохраняет дипломатическое присутствие в стране
"Мы сохраняем возможность работы наших представитель на Украину. Наше дипломатическое присутствие на месте, чтобы в этой ситуации поддерживать Украину", - добавил Бургер.
Он не стал уточнять, сколько людей может воспользоваться этой возможностью.
Он не стал уточнять, сколько людей может воспользоваться этой возможностью. "То, что есть возможность добровольного выезда, не говорит нам о том, сколько людей хотели бы этим воспользоваться. Это зависит, разумеется, от личного восприятия уровня угрозы, личных обстоятельств", - пояснил Бургер.