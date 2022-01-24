https://ria.ru/20220124/germaniya-1769254683.html

МИД Германии сохранит дипломатическое присутствие на Украине

МИД Германии сохранит дипломатическое присутствие на Украине - РИА Новости, 24.01.2022

МИД Германии сохранит дипломатическое присутствие на Украине

Министерство иностранных дел Германии предлагает членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину, заявил представитель... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:14

2022-01-24T14:14

2022-01-24T14:49

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии предлагает членам семей дипломатов и сотрудников немецких организаций при желании покинуть Украину, заявил представитель ведомства Кристофер Бургер."Могу сообщить, что принято решение о том, что членам семей сотрудников наших представительств на Украине, а также членам сотрудников немецких организаций на Украине, например, Института Гёте, Службы академических обменов, представляется возможность добровольного выезда из Украины", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.По его словам, если член семьи хочет покинуть Украину, то МИД или работодатель оплатит затраты на дорогу.Он отметил, что Германия сохраняет дипломатическое присутствие в странеОн не стал уточнять, сколько людей может воспользоваться этой возможностью.Он не стал уточнять, сколько людей может воспользоваться этой возможностью. "То, что есть возможность добровольного выезда, не говорит нам о том, сколько людей хотели бы этим воспользоваться. Это зависит, разумеется, от личного восприятия уровня угрозы, личных обстоятельств", - пояснил Бургер.

https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769256111.html

https://ria.ru/20220124/velikobritaniya-1769251764.html

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в мире, украина, германия, мид германии, кристофер бургер