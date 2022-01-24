https://ria.ru/20220124/germaniya-1769213845.html

США хотят вычеркнуть Германию за "предательство" в пользу России

WSJ: Германия дезертировала из зоны влияния США на сторону России - РИА Новости, 24.01.2022

США хотят вычеркнуть Германию за "предательство" в пользу России

Находясь в затруднительном положении из-за противостояния сверхдержав, Германия сделала выбор в пользу собственных интересов, вызвав раздражение в Вашингтоне... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:00

2022-01-24T11:00

2022-01-24T16:39

в мире

литва

восточная европа

северный поток — 2

минобороны великобритании

олаф шольц

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Находясь в затруднительном положении из-за противостояния сверхдержав, Германия сделала выбор в пользу собственных интересов, вызвав раздражение в Вашингтоне. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.Автор статьи Дэвид Готард назвал Берлин ненадежным партнером для Вашингтона и перечислил его действия, однозначно говорящие о том, что приход к власти нового канцлера Олафа Шольца не сделал Германию послушной Белому дому. В частности, журналист назвал особенно показательным решение немецкой стороны отказаться от поставок оружия Киеву и помогать в этом другим государствам."Если разведывательные полеты проходили через воздушное пространство Германии — это самый прямой маршрут между Великобританией и Украиной, — то полеты с оружием проходили в обход Германии. Минобороны Великобритании преуменьшало значение облетов, подтверждая, что оно само не запрашивало разрешения на пролет. Но в том-то и дело: Великобритания не спрашивала разрешения, потому что это вынудило бы Германию удовлетворить или отклонить запрос. Великобритания посчитала, что это решение будет трудным для нового правительства канцлера Олафа Шольца", — уверен Готард.Другим фактором, по которому разошлись мнения Германии и Соединенных Штатов, остается "Северный поток — 2". Если официальный Вашингтон уверен, что российский газопровод перекроют из-за "вторжения", то Шольц призывает различать политические игры и экономические задачи."На вопрос (журналистов. — Прим. ред.) о приостановке "Северного потока — 2" министр обороны (в правительстве. — Прим. ред.) господина Шольца ответила: "Мы не должны втягивать "Северный поток — 2" в этот конфликт". Генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии признал, что "все во мне сопротивляется идее создания конфликтов только для того, чтобы похоронить спорный проект". Министр иностранных дел Анналена Бербок может выступать против трубопровода , но это лишь один голос в кабинете министров. А Шольц призвал к "квалифицированному новому началу" в отношениях с Путиным", — продолжает Готард.Плюс Германия с приходом нового канцлера активно сотрудничает и с Пекином, что выглядит в глазах Вашингтона как "отсутствие заботы о демократическом международном порядке"."Шольц, похоже, стремится к сохранению экспорта Германии в Китай на сумму 150 миллиардов долларов в год любой ценой", — предположил колумнист.В качестве примера он привел недавнюю ситуацию с Литвой, которая разрешила Тайваню открыть представительство в стране. "Немецкий бизнес вместо того, чтобы поддержать своего демократического соседа, предупреждает Литву, чтобы она уступила требованиям Китая или приостановила немецкие инвестиции", — возмутился автор материала.О позиции Германии высказались и читатели газеты. Комментаторы заметили, что официальный Берлин заботится о своих интересах, и это, вероятно, раздражает другие государства."Северный поток — 2" обеспечит стабильную и дешевую энергию на десятилетия. Нестабильность в Восточной Европе угрожает экономике ЕС и евро. Немецкие автопроизводители продают гораздо больше автомобилей в Китае, чем где-либо еще. Демократия и права человека (или их отсутствие) на Украине нисколько не влияют на Германию. Да вы бы сделали то же самое, если бы были канцлером", — заявил пользователь J Forest."Итак, заголовок "Является ли Германия надежным союзником?". Справедливости ради следует спросить, являются ли Соединенные Штаты надежным союзником? Нет", — уверен Allen Sparks."Ставить экономические интересы выше интересов крупной войны — разве это не один из основных постулатов глобализации? Глобализация была продана миру на том основании, что экономическая взаимозависимость остановит любую крупную войну. То, что делает Германия, — забота о собственных экономических интересах, поскольку они сами зависят от импортируемых из России энергоносителей и экспортируют свою промышленность в Китай: именно то, чего и должна была достичь глобализация!" — заметил David Hood.На днях украинский МИД вызвал посла Германии Анку Фельдгузен и выразил "глубокое разочарование" из-за решения немецкого правительства не предоставлять оборонное вооружение Киеву. По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, подобные заявления, в том числе о бесперспективности возвращения Крыма, и колебания по отключению России от SWIFT, не соответствуют уровню отношений между странами. Министр заявил, что украинцы будут помнить об этом "десятилетиями".

https://ria.ru/20220123/kuleba-1769134574.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/nato-1769155830.html

https://ria.ru/20220123/mirotvorets-1769134920.html

литва

восточная европа

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в мире, литва, восточная европа, северный поток — 2, минобороны великобритании, олаф шольц, цены на нефть, россия, анналена бербок, анка фельдгузен