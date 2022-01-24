https://ria.ru/20220124/genotsid-1769201721.html

Преступления нацистов в Ростовской области попросили признать геноцидом

Преступления нацистов в Ростовской области попросили признать геноцидом - РИА Новости, 24.01.2022

Преступления нацистов в Ростовской области попросили признать геноцидом

Прокуратура просит суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:04

2022-01-24T10:04

2022-01-24T11:50

происшествия

сальск

миллерово

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

без срока давности

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Прокуратура просит суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны они убили свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области", — говорится в релизе.Отмечается, что заявлению предшествовала кропотливая работа прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК. Они изучали архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.По информации Генпрокуратуры, в регионе в период оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры."В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных", — уточнили в ведомстве.Изложенные факты, добавили там, подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, начавшей работу на территории Ростовской области 19 июня 1943 года. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.ГП отмечает, что нацисты планировали "отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию".Первый такой иск, связанный с расправой над жителями и военнопленными в деревне Жестяная Горка, удовлетворен судом в Новгородской области в октябре 2020 года.В августе 2021 года Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы свыше 192 тысяч граждан СССР.В сентябре Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.

https://ria.ru/20211126/zhertvy-1760809507.html

https://ria.ru/20211007/zverstva-1753573427.html

https://ria.ru/20210830/dokumenty-1747904034.html

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