10:04 24.01.2022 (обновлено: 11:50 24.01.2022)
Преступления нацистов в Ростовской области попросили признать геноцидом
Прокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области
© Фото : СК РФОсмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей
© Фото : СК РФ
Осмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Прокуратура просит суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны они убили свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Ростовской области подготовил и подписал заявление в Ростовский областной суд о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области", — говорится в релизе.
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По информации Генпрокуратуры, в регионе в период оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры.
"В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками уничтожено не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных", — уточнили в ведомстве.
Изложенные факты, добавили там, подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, начавшей работу на территории Ростовской области 19 июня 1943 года. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов.
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ГП отмечает, что нацисты планировали "отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию".
Первый такой иск, связанный с расправой над жителями и военнопленными в деревне Жестяная Горка, удовлетворен судом в Новгородской области в октябре 2020 года.
В августе 2021 года Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы свыше 192 тысяч граждан СССР.
В сентябре Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.
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