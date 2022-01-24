https://ria.ru/20220124/genetika-1769304219.html
Путин поручил оперативно внедрять в работу генетические инновации
Путин поручил оперативно внедрять в работу генетические инновации - РИА Новости, 24.01.2022
Путин поручил оперативно внедрять в работу генетические инновации
Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм оперативного внедрения в производство результатов деятельности в области генетических... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:29
2022-01-24T18:29
2022-01-24T18:29
общество
технологии
андрей фурсенко
владимир путин
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915674_0:277:2978:1952_1920x0_80_0_0_413faf6e8f896acdf5202d0bbbf6c04a.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм оперативного внедрения в производство результатов деятельности в области генетических технологий, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы обеспечить: ... создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств", - говорится в перечне.Доклад должен быть представлен до 1 сентября, далее - ежегодно, а ответственными за исполнение назначены: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко.
https://ria.ru/20220124/nalogi-1769300512.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915674_0:0:2604:1952_1920x0_80_0_0_9b7c93a9a51184fd4c02a944c524b2e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, андрей фурсенко, владимир путин, михаил мишустин, россия
Путин поручил оперативно внедрять в работу генетические инновации
Президент Путин поручил оперативно внедрять в работу генетические инновации