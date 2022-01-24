https://ria.ru/20220124/genetika-1769304219.html

Путин поручил оперативно внедрять в работу генетические инновации

Путин поручил оперативно внедрять в работу генетические инновации - РИА Новости, 24.01.2022

Путин поручил оперативно внедрять в работу генетические инновации

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм оперативного внедрения в производство результатов деятельности в области генетических... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:29

2022-01-24T18:29

2022-01-24T18:29

общество

технологии

андрей фурсенко

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм оперативного внедрения в производство результатов деятельности в области генетических технологий, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы обеспечить: ... создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств", - говорится в перечне.Доклад должен быть представлен до 1 сентября, далее - ежегодно, а ответственными за исполнение назначены: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко.

https://ria.ru/20220124/nalogi-1769300512.html

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общество, технологии, андрей фурсенко, владимир путин, михаил мишустин, россия