https://ria.ru/20220124/genetika-1769299113.html

Путин поручил утвердить меры для создания кадров в сфере гентехнологий

Путин поручил утвердить меры для создания кадров в сфере гентехнологий - РИА Новости, 24.01.2022

Путин поручил утвердить меры для создания кадров в сфере гентехнологий

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить меры для создания высококвалифицированных кадров в области генетических технологий до 2030 года,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:00

2022-01-24T18:00

2022-01-24T18:13

россия

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правительство рф

михаил мишустин

генетика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить меры для создания высококвалифицированных кадров в области генетических технологий до 2030 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ с учетом ранее данных поручений... утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности РФ в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июня; ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220119/geny-1768391040.html

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россия, общество, наука, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, генетика