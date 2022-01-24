https://ria.ru/20220124/genetika-1769299113.html
Путин поручил утвердить меры для создания кадров в сфере гентехнологий
Путин поручил утвердить меры для создания кадров в сфере гентехнологий - РИА Новости, 24.01.2022
Путин поручил утвердить меры для создания кадров в сфере гентехнологий
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить меры для создания высококвалифицированных кадров в области генетических технологий до 2030 года,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:00
2022-01-24T18:00
2022-01-24T18:13
россия
общество
наука
владимир путин
правительство рф
михаил мишустин
генетика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить меры для создания высококвалифицированных кадров в области генетических технологий до 2030 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ с учетом ранее данных поручений... утвердить комплекс мер, направленных на удовлетворение потребности РФ в высококвалифицированных кадрах в области генетических технологий до 2030 года, и обеспечить его реализацию", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - 1 июня; ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220119/geny-1768391040.html
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россия, общество, наука, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин, генетика
18:00 24.01.2022 (обновлено: 18:13 24.01.2022)
Путин поручил утвердить меры для создания кадров в сфере гентехнологий
Правительство утвердит меры создания высококвалифицированных кадров в сфере гентехнологий