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Украинский генерал потребовал наказать Германию
Украинского генерала возмутили слова немецкого адмирала о России - РИА Новости, 24.01.2022
Украинский генерал потребовал наказать Германию
Слова бывшего командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме связаны с тем, что в Германии "исторически иначе" смотрят на Россию, об этом в эфире РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T01:24
2022-01-24T01:24
в мире
украина
германия
служба безопасности украины
игорь смешко
минобороны германии
россия
кристина ламбрехт
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Слова бывшего командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме связаны с тем, что в Германии "исторически иначе" смотрят на Россию, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко.Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес России о "вторжении" на Украину "нонсенсом". Позднее Шенбах попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла."Когда немецкий адмирал говорит о том, что у нас недостаток демократии... Но Вольтер в 1731 году писал в своем произведении "История Карла XII, короля Швеции", что не было более демократического в Европе государства в XVII веке, чем казацкое государство, существовавшее у нас", – заявил Смешко.По его словам, в то время, когда существовало "независимое украинское государство" во главе с гетманом Богданом Хмельницким, единой Германии не существовало, это были "лоскутные" государства. При этом "встать" Германии помогла именно Российская империя, поэтому там "исторически" смотрят на Россию иначе, чем это представляют на Украине."И такие слова меня, честно говоря, как офицера, даже возмущают... Вопросы, которые сейчас поднимает Германия, должны иметь адекватный и профессиональный, дипломатический и информационный ответ", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220123/ukraina-1769131224.html
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в мире, украина, германия, служба безопасности украины, игорь смешко, минобороны германии, россия, кристина ламбрехт, кай-ахим шенбах
01:24 24.01.2022
 
Украинского генерала возмутили слова немецкого адмирала о России

Украинский генерал Смешко потребовал "ответ" на слова Шенбаха о России

© AP Photo / Eugene HoshikoВице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Слова бывшего командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о Крыме связаны с тем, что в Германии "исторически иначе" смотрят на Россию, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко.
Ранее, выступая в Индии, Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Вице-адмирал также назвал обвинения со стороны Запада в адрес России о "вторжении" на Украину "нонсенсом". Позднее Шенбах попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла.
"Когда немецкий адмирал говорит о том, что у нас недостаток демократии... Но Вольтер в 1731 году писал в своем произведении "История Карла XII, короля Швеции", что не было более демократического в Европе государства в XVII веке, чем казацкое государство, существовавшее у нас", – заявил Смешко.
По его словам, в то время, когда существовало "независимое украинское государство" во главе с гетманом Богданом Хмельницким, единой Германии не существовало, это были "лоскутные" государства. При этом "встать" Германии помогла именно Российская империя, поэтому там "исторически" смотрят на Россию иначе, чем это представляют на Украине.
"И такие слова меня, честно говоря, как офицера, даже возмущают... Вопросы, которые сейчас поднимает Германия, должны иметь адекватный и профессиональный, дипломатический и информационный ответ", - добавил генерал.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 14:14
"Зато деньги наши берете": немцы возмутились упреками от украинского посла
 
В миреУкраинаГерманияСлужба безопасности УкраиныИгорь СмешкоМинобороны ГерманииРоссияКристина ЛамбрехтКай-Ахим Шенбах
 
 
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