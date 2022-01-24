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Польские политики наказали страну руками "Газпрома"
Польша признала победу "Газпрома" с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 24.01.2022
Польские политики наказали страну руками "Газпрома"
Назначенные властями некомпетентные руководители польских государственных предприятий наказали страну, проиграв в борьбе с "Газпромом", заявил Biznes Alert... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:03
2022-01-24T20:36
экономика
украина
радослав сикорский
германия
польша
еврокомиссия
газпром
pgnig
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Назначенные властями некомпетентные руководители польских государственных предприятий наказали страну, проиграв в борьбе с "Газпромом", заявил Biznes Alert экс-министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.Говоря о "Северном потоке — 2", дипломат обвинил Россию в использовании "энергетической удавки" против Украины и Германии, в пренебрежении интересами стран Восточной Европы ради выгоды собственной промышленности. Сикорский напомнил, что при прежнем правительстве в стране построили СПГ-терминал, чтобы диверсифицировать поставки газа и "не опасаться шантажа" при подписании договоров на покупку российского топлива."Мы хотели, чтобы цены в долгосрочных договорах снизились, а наши коллеги из "Права и справедливости" (нынешняя партия власти. — Прим. ред.) отправились в казино и решили сыграть на газовых котировках", — сказал экс-министр.Он заявил, что из-за подъема спотовых цен на газ страна потеряла за полтора года четыре миллиарда долларов, и возложил ответственность за это на польский нефтегазовый концерн PGNiG. По словам Сикорского, топливо для нужд частных потребителей Польша получает из внутренних источников, промышленность же вынуждена использовать импортное сырье. Дипломат призвал покупать его там, где выгодно, независимо от страны добычи, и обвинил правящую партию в неспособности не политизировать этот вопрос."Когда людей &lt;…&gt; в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. "Газпром" мастерски обыграл PGNiG", — пояснил бывший министр.Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени, достигнув максимума, почти 2200 долларов за тысячу кубометров, 21 декабря. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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экономика, украина, радослав сикорский, германия, польша, еврокомиссия, газпром, pgnig, северный поток — 2, россия
18:03 24.01.2022 (обновлено: 20:36 24.01.2022)
 
Польша признала победу "Газпрома" с "Северным потоком — 2"

Польский дипломат Сикорский заявил о победе "Газпрома" над Варшавой

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2"
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2"
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Назначенные властями некомпетентные руководители польских государственных предприятий наказали страну, проиграв в борьбе с "Газпромом", заявил Biznes Alert экс-министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
Говоря о "Северном потоке — 2", дипломат обвинил Россию в использовании "энергетической удавки" против Украины и Германии, в пренебрежении интересами стран Восточной Европы ради выгоды собственной промышленности. Сикорский напомнил, что при прежнем правительстве в стране построили СПГ-терминал, чтобы диверсифицировать поставки газа и "не опасаться шантажа" при подписании договоров на покупку российского топлива.
"Мы хотели, чтобы цены в долгосрочных договорах снизились, а наши коллеги из "Права и справедливости" (нынешняя партия власти. — Прим. ред.) отправились в казино и решили сыграть на газовых котировках", — сказал экс-министр.
Он заявил, что из-за подъема спотовых цен на газ страна потеряла за полтора года четыре миллиарда долларов, и возложил ответственность за это на польский нефтегазовый концерн PGNiG. По словам Сикорского, топливо для нужд частных потребителей Польша получает из внутренних источников, промышленность же вынуждена использовать импортное сырье. Дипломат призвал покупать его там, где выгодно, независимо от страны добычи, и обвинил правящую партию в неспособности не политизировать этот вопрос.
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 16:25
Европе посоветовали поменять стратегию хранения газа
"Когда людей <…> в государственные компании отбирают не по профессионализму, а по критерию лояльности власти, получается такой результат, какой мы видим. "Газпром" мастерски обыграл PGNiG", — пояснил бывший министр.
Цены на газ начали резко расти в конце лета — начале осени, достигнув максимума, почти 2200 долларов за тысячу кубометров, 21 декабря. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаУкраинаРадослав СикорскийГерманияПольшаЕврокомиссияГазпромPGNiGСеверный поток — 2Россия
 
 
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