Посольство в Лондоне ответило на опасения СМИ о сокращении поставок газа
Российское посольство напомнило британским СМИ о газопроводе "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Посольство России в Лондоне ответило на опасения британских СМИ по поводу сокращения поставок газа в Европу.
В понедельник газета Times написала, что правительственные чиновники Великобритании полагают, что Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций из-за ситуации на Украине. По данным газеты, министры правительства Британии ранее участвовали на встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок газа из России на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с "рекордными" ценами на газ и бензин.
"Просто поясните, Times, вы хотите, чтобы мы поставляли больше газа или меньше газа? "Северный поток 2" готов и ждет", - говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.